Коснутся нефтяной промышленности: США вводят новые санкции против России и Беларуси за вторжение в Украину

Белый дом 2 марта объявил новые санкции, которые США вводят против России и Беларуси из-за военного вторжения в Украину. Среди прочего ограничения коснутся оборонной и нефтяной промышленностей.

"США предпримут действия, чтобы привлечь Беларусь к ответственности за то, что она позволила Путину вторгнуться в Украину, ослабить оборонный сектор России и ее военную мощь на долгие годы. В результате нашей исторической многосторонней координации Россия стала глобальным экономическим и финансовым изгоем", — сказано в сообщении.

США вводят блокирующие санкции в отношении российских оборонных предприятий. В санкционный список попали 22 российских оборонных предприятия, в том числе фирмы, производящие боевые самолеты, боевые машины пехоты и т.д.

Министерство торговли вводит ограничения на экспорт технологий для нефтедобывающей промышленности. В целом в отношении России вводят меры экспортного контроля на оборудование по добыче нефти и газа.

Кроме того, вводят санкции против компаний, участвующих в финансировании армии России и Беларуси.

"Соединенные Штаты и наши союзники действуют сообща, чтобы свести к минимуму воздействие этих мер на нашу экономику, в том числе посредством скоординированного высвобождения 60 миллионов баррелей нефти из стратегических запасов", — добавили в Белом доме.

Американские власти намерены вводить санкции до тех пор, пока президент страны-агрессора Владимир Путин не прекратит эскалацию.

Также сегодня, 2 марта, США присоединились к Европе, закрыв небо для самолетов РФ. Кроме того, российских олигархов оставят без активов.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что согласовал немедленную выплату Министерством обороны США 350 млн долларов помощи для украинской армии. А Европейский Союз 28 февраля ввел санкции в отношении 26 граждан России за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.