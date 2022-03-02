США закрывают небо для самолетов РФ и лишат активов российских олигархов, — Байден

США продолжают применять ограничения к России из-за агрессии против Украины. Теперь для самолетов РФ будет закрыто небо, а российских олигархов оставят без активов. Об этом президент США Джозеф Байден заявил в ходе выступления.

"Мы закрываем воздушное пространство для всех российских перелетов", — сказал американский лидер.

По его словам, президент РФ Владимир Путин хотел пошатнуть устои цивилизованного мира, но он просчитался.

"Путин сейчас изолирован от мира больше, чем когда-либо", — отметил он.

Байден рассказал и о действиях по отношению к активам российских олигархов.

"Я говорю российским олигархам и коррумпированным лидерам, которые получили миллионы долларов от властей, — хватит. Министерство юстиции собирает рабочую группу для расследования преступлений российских олигархов", — заявил президент США.

Он анонсировал, что россияне лишатся яхт, элитного жилья, частных самолетов.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что согласовал немедленную выплату Министерством обороны США 350 млн долларов помощи для украинской армии. А Европейский Союз 28 февраля ввел санкции в отношении 26 граждан России за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.