США закривають небо для літаків РФ і позбавлять активів російських олігархів, — Байден

США продовжують застосовувати обмеження до Росії через агресію проти України. Тепер для літаків РФ закрито небо, а російських олігархів залишать без активів. Про це президент США Джозеф Байден заявив у ході виступу.

"Ми закриваємо повітряний простір для всіх російських перельотів", — сказав американський лідер.

За його словами, президент РФ Володимир Путін хотів похитнути традиції цивілізованого світу, але він прорахувався.

"Путін зараз ізольований від світу, більше, ніж будь-коли", — зазначив він.

Байден розповів і про дії щодо активів російських олігархів.

"Я говорю російським олігархам і корумпованим лідерам, які отримали мільйони доларів від влади, — досить. Міністерство юстиції збирає робочу групу для розслідування злочинів російських олігархів", — заявив президент США.

Він анонсував, що росіяни втратять яхти, елітне житло, приватні літаки.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив, що погодив негайну виплату Міністерством оборони США 350 млн доларів допомоги для української армії. А Європейський Союз 28 лютого ввів санкції щодо 26 громадян Росії за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.