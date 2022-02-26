Україна отримає від США 350 мільйонів доларів на армію

Держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив, що погодив негайну виплату Міністерством оборони США 350 млн. дол. допомоги для української армії.

Про це він написав у Twitter.

"Сьогодні я уповноважив Міністерство фінансів надати додаткові 350 мільйонів доларів негайної військової допомоги Україні, щоб допомогти захиститися від непровокованої та невиправданої війни Росії", – написав він.

Раніше президент США Джо Байден підписав документ, згідно з яким США виділять Україні 600 млн дол. допомоги, з них 350 млн – на військові потреби.

"Ми єдині з Україною та її народом, незважаючи на те, що безрозсудний та безвідповідальний постійний член Ради Безпеки ООН зловживає своєю владою, щоб напасти на свого сусіда та підірвати ООН та нашу міжнародну систему", – заявив Блінкен.

24 лютого о 5:00 розпочалася війна. Президент РФ Володимир Путін розпочав військову спецоперацію проти України. Війська Російської Федерації провели масовані обстріли 10 областей. Верховна Рада оголосила воєнний стан. Delo.ua збирає в одному місці всю найважливішу інформацію про те, що відбувається .