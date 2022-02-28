ЄС ввів санкції проти Пєскова, глав "Роснафти", "Транснафти", низки російських олігархів, міністрів та телеведучих

Європейський союз 28 лютого ввів санкції щодо 26 громадян Росії за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Як свідчать дані, опубліковані в Офіційному журналі ЄС, це:



глава "Роснафти" Ігор Сєчін глава "Транснафти" Микола Токарєв

олігарх Алішер Усманов

власники консорціуму "Альфа-Груп" Михайло Фрідман та Петро Авен

віолончеліст та друг президента Володимира Путіна Сергій Ролдугін

прессекретар президента Дмитро Пєсков

міністр культури, туризму та спорту Дмитро Чернишенко

міністр будівництва та житлово-комунального господарства Ірек Файзуллін

міністр транспорту Віталій Савельєв перший заступник голови Ради Федерації Андрій Турчак

режисер, актор та телеведучий Тігран Кеосаян

телеведучі каналу "Росія 1" Ольга Скабеєва та Аркадій Мамонтов

співвласник аеропорту "Шереметьєво" Олександр Пономаренко головний редактор інформагентства Regnum Модест Колеров

телеведучий, головний редактор радіостанції "Говорить Москва", депутат Московської міської думи Роман Бабаян

письменник та співголова партії "Справедлива Росія - Патріоти - За правду" Євген (Захар) Прилєпін

телеведучий RT Антон Красовський

перший замкомандувача Чорноморського флоту РФ віце-адмірал Сергій Пінчук

замкомандувача військ Південного військового округу Олексій Авдєєв та Рустам Мурадов

командувач 8-ї загальновійськової армії ПівдВО Андрій Сичовий

близький до Путіна підприємець Геннадій Тимченко

власник "Сєвєрсталі" Олексій Мордашов, який вважається найбагатшою людиною в РФ

голова державного Промсвязьбанку Петро Фрадков



Крім того, санкції введено проти страхового товариства газової промисловості "СОГАЗ", яке застрахувало будівництво залізничної інфраструктури, що з'єднує міст через Керченську протоку з портом Тамань, та перестраховувало будівництво мосту через Керченську протоку.

Нагадаємо, що крім зазначених 27 фізичних та юридичних осіб, санкції було вирішено ввести проти 351 депутата Державної Думи РФ, які проголосували 15 лютого за визнання незалежності "ДНР" та "ЛНР".

Зазначимо також, що напередодні лідери провідних країн ЄС, Канади та США анонсували нові санкції проти Росії, що включають відключення російських банків від системи SWIFT та заморожування активів Центробанку РФ.