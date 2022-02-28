Швейцарія запровадила проти Росії всі санкції ЄС. Активи Путіна заморожені

Швейцарія запровадила проти Росії всі санкції, які раніше запровадив Європейський Союз. Про це пише швейцарське видання Tribune de Geneve.

"Уряд вирішив дотримуватися всіх санкцій, ухвалених Європейським союзом, після позачергового засідання у понеділок. Примітно, що активи президента Володимира Путіна та кількох його міністрів заморожені", — повідомляє видання.

Нагадаємо, Євросоюз ввів санкції до активів Центробанку РФ і відключення частини російських фінустанов від SWIFT вдарили по курсу рубля. Вранці у понеділок, 28 лютого, банки продають долар навіть по 150 рублів.

Відповідно до домовленостей членів G7 Європейський Союз ухвалив рішення щодо відключення частини російських банків від SWIFT та заборонив угоди, пов'язані з управлінням резервами та активами Центрального банку РФ.

Ще раніше в Росії виникла валютна паніка: біля банкоматів почали збиратися величезні черги.