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Швейцария ввела против России все санкции ЕС. Активы Путина заморожены
Швейцария ввела против России все санкции, которые ранее ввел Европейский Союз. Об этом пишет швейцарское издание Tribune de Geneve.
"Правительство решило следовать всем санкциям, принятым Европейским Союзом, после внеочередного заседания в понедельник. Примечательно, что активы президента Владимира Путина и нескольких его министров заморожены", — сообщает издание.
Напомним, Евросоюз ввел санкции к активам Центробанка РФ и отключение части российских финучреждений от SWIFT ударили по курсу рубля. Утром в понедельник, 28 февраля, банки продают доллар даже по 150 рублей.
В соответствии с договоренностями членов G7 Европейский Союз принял решение по отключению части российских банков от SWIFT и запретил сделки, которые связаны с управлением резервами и активами Центрального банка РФ.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Еще до этого в России возникла валютная паника: возле банкоматов стали собираться огромные очереди.