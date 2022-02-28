До 150 рублей за доллар: российская валюта "рухнула" после объявления санкций

Санкции Евросоюза к активам Центробанка РФ и отключение части российских финучреждений от SWIFT ударили по курсу рубля. Утром в понедельник, 28 февраля, банки продают доллар даже по 150 рублей. Об этом сообщает росСМИ "Известия".

В финучреждениях возникла огромная разница между предложениями о покупке и продаже валюты. Так, в банке "Тинькофф" рубли на доллары меняют по 152,3, а обратно — по 85,7. Такая ситуация и с евро.

Дороже всего доллар предлагают в Райффайзенбанке — по 150 рублей. В Газпромбанке есть возможность обменять российскую валюту на американскую по 121, обратно — по 84.

В Сбербанке доллар пока реализуют физлицам по 99,49 рубля, покупают — по 84,92. Для евро эти показатели равны 110,49 и 94,5 соответственно.

На сайте некоторых банков указано, что размещенная информация носит справочный характер, а точный курс конвертации наличной валюты будет рассчитан в отделении.

На Межбанке России утром 28 февраля цена доллара превысила 106 рублей.

Курс рубля

Напомним, в соответствии с договоренностями членов G7 Европейский Союз принял решение по отключению части российских банков от SWIFT и запретил сделки, которые связаны с управлением резервами и активами Центрального банка РФ.

Еще до этого в России возникла валютная паника: возле банкоматов стали собираться огромные очереди.