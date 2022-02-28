ЕС заморозил активы Центрального банка России

В соответствии с договоренностями членов G7 Европейский Союз принял решение по отключению части российских банков от SWIFT и запретил сделки, которые связаны с управлением резервами и активами Центрального банка РФ. Об этом сообщает Европейская служба внешних связей.

Будет заморожено около половины финансовых резервов ЦБ России, которые хранятся в банках стран G7, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

По его словам, эти меры эффективно нанесут вред российскому финансовому рынку.

"Мы находимся в одном из таких моментов, когда кризис позволяет нам двигаться вперед, двигаться вперед. И еще одно табу пало в эти дни, табу на то, что Европейский Союз не может использовать свои ресурсы для обеспечения оружием страны, на которую нападает другая", — также заявил Жозеп Боррель.

Он сказал, что украинской армии предоставят оружие на сумму 450 миллионов евро и 50 миллионов евро на такие нелетальные поставки, как топливо и защитное снаряжение.

Напомним, в Евросоюзе разработали также план действий на случай, если Россия решит сократить или остановить поставки газа в Европу.

А совет директоров международной компании BP Из-за войны, которую Россия начала против Украины, принял решение продать долю госкомпании "Роснефть".