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Международная нефтегазовая компания BP решила избавиться от своей доли в "Роснефти"
Из-за войны, которую Россия начала против Украины, совет директоров международной компании BP принял решение продать долю госкомпании "Роснефть", говорится в сообщении на сайте компании.
BP владела долей в "Роснефти" с 2013 года. Сейчас ей принадлежат 19,75%.
Два представителя BP, главный исполнительный директор компании Бернард Луни и ее бывший руководитель Роберт Дадли, выйдут из совета директоров. Такое решение приняло правление BP. Луни состоял в совете с 2020 года, Дадли — с 2013 года.
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Решение компании о продаже доли связано с войной, которую Россия развязала в Украине.
Эта война будет иметь трагические последствия в регионе, сказал председатель правления BP Хельге Лунд. После тщательного осмысления правление пришло к выводу, что участие компании в "Роснефти", принадлежащей России, попросту не может продолжаться, говорится в сообщении.
"Владение долей в "Роснефти" больше не соответствует бизнесу и стратегии BP", — отметил Лунд. Выход из капитала "Роснефти" соответствует долгосрочным интересам BP, добавил председатель правления компании.
По состоянию на конец 2021 года балансовая стоимость составляла около $14 млрд. Теперь BP будет считать долю в "Роснефти" финансовым активом, оцениваемым по справедливой стоимости, говорится в сообщении компании.