Міжнародна нафтогазова компанія BP вирішила позбутися своєї частки у "Роснафті"

Через війну, яку Росія розпочала проти України, рада директорів міжнародної компанії BP прийняла рішення продати частку держкомпанії "Роснефть", йдеться у повідомленні на сайті компанії.

BP володіла часткою у "Роснафті" з 2013 року. Наразі їй належать 19,75%.

Два представники BP, головний виконавчий директор компанії Бернард Луні та її колишній керівник Роберт Дадлі, вийдуть із ради директорів. Таке рішення ухвалило правління ВР. Луні був у раді з 2020 року, Дадлі — з 2013 року.

BP також вийде із спільних підприємств із "Роснефтью" в РФ.

Рішення компанії щодо продажу частки пов'язане із війною, яку Росія розв'язала в Україні.

Ця війна матиме трагічні наслідки в регіоні, сказав голова правління ВР Хельге Лунд. Після ретельного осмислення правління дійшло висновку, що участь компанії в "Роснафті", що належить РФ, просто не може продовжуватися, йдеться у повідомленні.

"Володіння часткою в "Роснафті" більше не відповідає бізнесу та стратегії ВР", — зазначив Лунд. Вихід із капіталу "Роснефти" відповідає довгостроковим інтересам ВР, додав голова правління компанії.

Станом на кінець 2021 року балансова вартість становила близько $14 млрд. Тепер BP вважатиме частку в "Роснафті" фінансовим активом, що оцінюється за справедливою вартістю, йдеться у повідомленні компанії.