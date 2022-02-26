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Якими будуть наслідки санкцій для економіки РФ. Оцінки світових та українських економістів
Тип
Ексклюзив Ексклюзив
Категорія
Економіка
Дата публікації

Якими будуть наслідки санкцій для економіки РФ. Оцінки світових та українських економістів

Оголошено про нові пакети санкцій, які спільно погодили країни Великої Сімки. Серед них — обмеження можливості розрахунків російському бізнесу та російському уряду у євро, доларах, єнах, фунтах, обмеження щодо високотехнологічного експорту до Росії, а також запроваджено персональні санкції щодо російських еліт тощо.

Андерс Аслунд з університету Джорджтауна звертає увагу на те, що санкції проти “Сбербанку” будуть болючим для фінансової системи Росії у короткостроковій перспективі, але ці санкції не такі жорсткі, як проти банку ВТБ.

Щодня держбанки РФ проводять операцій на 46 млрд доларів, 80% з них відбувається у доларах. Це критично важливі експортно-імпортні операції із країнами всього світу, які від сьогодні будуть неможливими (крім операцій з Китаєм). 

Уряд РФ змушений буде залишати валютну виручку у банках Європи, або користуватись складними дорогими схемами для повернення валютної виручки.

- “Сбербанк” відрізаний від транзакцій у ключових світових валютах, ВТБ повністю заблокований, його активи заморожені. Це нанесе шкоду стабільності банківської системи РФ.

- Громадяни РФ у інших країнах світу не зможуть скористатись своїми кредитними та дебетними картками.

- Іноземні компанії, які працюють у РФ, не зможуть виводити прибуток до своїх країн. Вони змушені будуть згортати свою діяльність у РФ, мінімізувати чи закривати компанії, виводити інвестиції.

Сукупність введених санкцій виглядає по ефекту не меншими, ніж відключення SWIFT, а ймовірно вони будуть і потужнішими.

Старший економіст CASE Ukraine Володимир Дубровський каже, що санкції проти банківської системи РФ були б жорсткішими, якби до переліку додати російський Центробанк.

“Найбільш потужною санкцією з миттєвим ефектом було б приєднання до цього переліку банків Центробанку Росії. Адже з більш ніж 600 млрд зовнішніх резервів, які ЦБР накопичив саме на випадок жорстких санкцій, лише 12 млрд. дол  це готівка, а решта — або мало ліквідні цінні папери, або, здебільшого, безготівкові долари. Тобто, по суті — просто електронні записи на носіях ФРС. Обмеживши доступ до них, можна за лічені дні зруйнувати російську економіку, спровокувавши валютну паніку, яку не буде чим гасити.

Так, це “не за правилами”, і більшість фінансистів вважатиме це “кощунством”. Але хіба за правилами грає Путін? 

Хіба не такі самі, а то й гірші, відчуття викликає його неспровокована агресія проти України? Винятковий випадок потребує виняткового рішення” — пояснює Володимир Дубровський.