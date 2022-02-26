Каковы последствия санкций для экономики РФ. Оценки мировых и украинских экономистов

Объявлены новые пакеты санкций, которые совместно согласовали страны Большой Семерки. Среди них — ограничение возможности расчетов российскому бизнесу и российскому правительству в евро, долларах, иенах, фунтах, ограничение высокотехнологичного экспорта в Россию, а также введены персональные санкции в отношении российских элит и так далее.

Андерс Аслунд из университета Джорджтауна обращает внимание на то, что санкции против Сбербанка будут болезненным для финансовой системы России в краткосрочной перспективе, но эти санкции не так жесткие, как против банка ВТБ.

Ежедневно госбанки РФ проводят сделок на 46 млрд долларов, 80% из них совершается в долларах. Это критически важные экспортно-импортные операции со странами всего мира, которые с сегодняшнего дня будут невозможны (кроме операций с Китаем).

Правительство РФ вынуждено будет оставлять валютную выручку в банках Европы или пользоваться сложными дорогостоящими схемами для возврата валютной выручки.

- "Сбербанк" отрезан от транзакций в ключевых мировых валютах, ВТБ полностью заблокирован, его активы заморожены. Это нанесет ущерб стабильности банковской системы РФ.

- Граждане РФ в других странах мира не смогут воспользоваться своими кредитными и дебетными картами .

- Иностранные компании, работающие в РФ, не смогут выводить прибыль в свои страны. Они обязаны будут сворачивать свою деятельность в РФ, минимизировать либо закрывать компании, выводить инвестиции.

Совокупность введенных санкций выглядит по эффекту не меньше, чем отключения SWIFT, а вероятно они будут и более мощными. .

Старший экономист CASE Ukraine Владимир Дубровский говорит, что санкции против банковской системы РФ были бы более жесткими, если бы в список добавить российский Центробанк.

Наиболее мощной санкцией с мгновенным эффектом было бы присоединение к этому перечню банков Центробанка России. Ведь из более чем 600 млрд внешних резервов, которые ЦБР накопил именно на случай жестких санкций, только 12 млрд. долл. — это наличные деньги, а остальные — или мало ликвидные ценные бумаги, или, в основном, безналичные доллары. То есть, по сути, просто электронные записи на носителях ФРС. Ограничив доступ к ним, можно за считанные дни разрушить российскую экономику, спровоцировав валютную панику, которую нечем будет гасить.

Да, это "не по правилам", и большинство финансистов будет считать это "кощунством". Но разве по правилам играет Путин?

Разве не такие же, а то и хуже, ощущения вызывает его непровоцированная агрессия против Украины? Исключительный случай требует исключительного решения», — объясняет Владимир Дубровский.