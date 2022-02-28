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ЄС заморозив активи Центрального банку
Відповідно до домовленостей членів G7 Європейський Союз ухвалив рішення щодо відключення частини російських банків від SWIFT і заборонив угоди, пов'язані з управлінням резервами та активами Центрального банку РФ. Про це повідомляє Європейська служба зовнішніх зв'язків.
Буде заморожено близько половини фінансових резервів ЦБ Росії, які зберігаються в банках країн G7, заявив верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель .
За його словами, ці заходи ефективно завдадуть шкоди російському фінансовому ринку.
"Ми знаходимося в одному з таких моментів, коли криза дозволяє нам рухатися вперед, рухатися вперед. І ще одне табу впало у ці дні, табу на те, що Європейський Союз не може використати свої ресурси для забезпечення зброєю країни, на яку нападає інша", - також заявив Жозеп Боррель.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Він сказав, що українській армії нададуть зброю на суму 450 мільйонів євро та 50 мільйонів євро на такі нелетальні поставки, як паливо та захисне спорядження.
Нагадаємо, у Євросоюзі розробили також план дій на випадок, якщо Росія вирішить скоротити чи зупинити постачання газу до Європи.
А рада директорів міжнародної компанії BP Через війну, яку Росія розпочала проти України, ухвалила рішення продати частку держкомпанії "Роснефть".