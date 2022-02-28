ЄС заморозив активи Центрального банку

Відповідно до домовленостей членів G7 Європейський Союз ухвалив рішення щодо відключення частини російських банків від SWIFT і заборонив угоди, пов'язані з управлінням резервами та активами Центрального банку РФ. Про це повідомляє Європейська служба зовнішніх зв'язків.

Буде заморожено близько половини фінансових резервів ЦБ Росії, які зберігаються в банках країн G7, заявив верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель .

За його словами, ці заходи ефективно завдадуть шкоди російському фінансовому ринку.

"Ми знаходимося в одному з таких моментів, коли криза дозволяє нам рухатися вперед, рухатися вперед. І ще одне табу впало у ці дні, табу на те, що Європейський Союз не може використати свої ресурси для забезпечення зброєю країни, на яку нападає інша", - також заявив Жозеп Боррель.

Він сказав, що українській армії нададуть зброю на суму 450 мільйонів євро та 50 мільйонів євро на такі нелетальні поставки, як паливо та захисне спорядження.

Нагадаємо, у Євросоюзі розробили також план дій на випадок, якщо Росія вирішить скоротити чи зупинити постачання газу до Європи.

А рада директорів міжнародної компанії BP Через війну, яку Росія розпочала проти України, ухвалила рішення продати частку держкомпанії "Роснефть".