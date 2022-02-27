ЄС надасть летальну зброю третій країні – президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн також зазначила, що ЄС посилить санкції проти Кремля.

ЄС підтримає Україну зброєю та вперше надасть летальну зброю третій країні. Про це заявила на брифінгу президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.

"Вперше ЄС профінансує закупівлю і постачання зброї і обладнання в Україну, що зазнала нападу. Ми також посилюємо санкції проти Кремля", — заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.

We are stepping up our support for Ukraine.



For the first time, the EU will finance the purchase and delivery of weapons and equipment to a country under attack.



We are also strengthening our sanctions against the Kremlin.

https://t.co/qEBICNxYa1 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 27, 2022

Верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель додав, що вперше в історії ЄС надасть летальну зброю третій країні.

"Це вперше в історії ЄС надасть летальну зброю третій країні, і я також проінструктував мою команду та військовий персонал ЄС створити механізм для узгодження запитів української армії, щоб ми могли дати відповідь найбільш ефективним способом разом з країнами-членами", - додав Боррель.

Також серед нелетальної допомоги будуть бронежилети, шоломи, пальне. За словами голови європейської дипломатії, у рамках летальної допомоги ЗСУ отримає навіть винищувачі. Боррель додав, що Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба попросив у ЄС надати такі літаки, якими українські пілоти можуть управляти. Як відомо, на озброєнні ЗСУ стоять дві моделі винищувачів: Су-27 та МіГ-29 радянського виробництва.

Нагадаємо, що цими днями Німеччина офіційно заявила про надання летальної зброї для України.