Евросоюз готов к возможной остановке поставок российского газа — Боррель

В Евросоюзе разработали план действий на случай, если Россия решит сократить или остановить поставки газа в Европу.

Об этом в своем блоге написал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Боррель отметил, что кризис с Россией и Украиной остается в центре сегодняшней геополитической напряженности. По его словам, Евросоюз рассматривает разные варианты развития событий.

"Мы готовы на случай, если дипломатия потерпит неудачу, и мы рассматриваем все варианты. Это включает в себя повышение нашей устойчивости, в том числе путем работы с такими партнерами, как США, Катар и Азербайджан, по вопросу поставок газа в случае, если Россия решит сократить или остановить поставки", — написал Боррель.

Он также сообщил, что Евросоюз готов ввести санкции, которые нанесут серьезный ущерб российской экономике и финансовой системе.

"Мы также рассматриваем меры экспортного контроля, которые бы имели долгосрочный эффект, отказывая России в продуктах, которые ей нужны для выполнения своих стратегических амбиций", — добавил Боррель.

Кроме того, по его словам, Евросоюз не собирается отступать в вопросе поддержки Украины.

"Европейский Союз не откажется от своей поддержки суверенитета Украины, ее территориальной целостности и ее права на самоопределение. Украина — наш партнер и сосед, ее безопасность — это наша безопасность", — написал Боррель.

Отметим, администрация президента США Джозефа Байдена ищет способы обеспечить энергоснабжение стран Европы в случае, если Кремль сократит экспорт нефти и газа в ответ на поддержку Украины.

В январе 2022 года представители Госдепартамента США уже обратились в энергетические компании с запросом, смогут ли они обеспечить дополнительные поставки газа в случае вторжения России в Украину.