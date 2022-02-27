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Категория
Общество
Дата публикации

Валютная паника в РФ: возле банкоматов собираются огромные очереди

Валютная паника в РФ: возле банкоматов собираются огромные очереди
Россияне снимают рубли, доллары, евро и другие валюты. Фото: AKKet

В Российской Федерации началась паника из-за новостей об отключении некоторых банков РФ от финансовой системы SWIFT. 

Как пишут очевидцы в Twitter, очереди в банкоматы собираются с 5 утра.

Чтобы обезопасить свои деньги, хранящиеся в безналичном виде, россияне начали массово снимать их через банкоматы, выстраиваясь в огромные очереди. В итоге многие банкоматы уже в полной мере опустошены.

Граждане РФ снимают рубли, доллары, евро и другие валюты, которые могут выдавать банкоматы. 

Напомним, из системы SWIFT будут удалены не все, а только отдельные российские банки. 

"Это гарантирует, что эти банки будут отключены от международной финансовой системы, и это навредит их способности действовать глобально", — говорится в согласованном заявлении ЕС и G7.

Ранее сообщалось, что российские банки отключат от платежной системы SWIFT, активы Центробанка РФ заморозят, а продажу “золотых паспортов” для состоятельных россиян ограничат.

О новом наборе санкций в совместном заявлении объявили лидеры Европейской комиссии, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Канады и США.

При этом топ-менеджер центрального банка еврозоны, попросивший не называть его имени, заявил, что Россию могут отключить от межбанковских финансовых телекоммуникаций SWIFT в течение нескольких дней. 

Автор:
Дмитрий Нарожный