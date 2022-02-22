Евросоюз одобрил первый пакет санкций против России: Путин в него не попал

Европейский Союз вводит санкции против 351 депутата Государственной думы России, а также в отношении 27 физических и юридических лиц. Президента РФ Владимира Путина в санкционный список не включили.

Об этом сообщили министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель во время совместного брифинга 22 февраля.

Во время объявления санкционного пакета Боррель подчеркнул, что ограничения, которые Евросоюз готовится принять в отношении России, сильно ударят по стране.

Санкции вводят в ответ на признание Россией так называемых "Донецкой и Луганской народных республик".

"Сегодня мы согласились, что 351 член российской Государственной Думы, который проголосовал за это нарушение международного права и территориальной целостности и суверенитета Украины, попадет в наш список санкций", - заявил Боррель во время пресс-конференции.

Путин, который фактически и признал независимость псевдореспублик, не попал под санкции, уточнил глава дипломатии ЕС.

"Мы согласились подвергнуть санкциям 27 физических и юридически лиц, которые играют роль в подрыве или угрозе территориальной целостности Украины, суверенитету и независимости", - добавил он.

Отметим, что американский телеканал CNBC сообщал, что Венгрия якобы не поддерживает решение ЕС по поводу санкций в ответ на действия РФ. Однако посольство страны в Украине оперативно опровергло эту информацию.

"Эта информация не соответствует действительности. Как объяснил президенту Владимиру Зеленскому во время сегодняшнего телефонного разговора премьер-министр Виктор Орбан, Венгрия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и полностью поддерживает шаги ЕС. Мы отвергаем любые попытки нарушить отношения Венгрии с ЕС и Украиной", - отметили в посольстве.

Также 22 февраля Великобритания в ответ на признание Россией "Л/ДНР" приняла решение ввести новый пакет санкций против пяти основных банков Российской Федерации. Кроме того, ограничительные меры вводят против богатейших бизнесменов РФ: Геннадия Тимченко и семьи Ротенбергов.

Как подчеркнул премьер-министр страны Борис Джонсон, Великобритания решительно намерена остановить эскалацию.

В вопросе введения новых ограничений в отношении РФ ЕС, Великобритания и США едины во мнении. Сразу же после того, Путин признал независимость "Л/ДНР" президент США Джозеф Байден сначала анонсировал, а позже — подписал указ, направленный на запрет инвестиций, торговли и финансирования "ДНР" и "ЛНР".