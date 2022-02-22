Євросоюз схвалив перший пакет санкцій проти Росії: Путін у нього не потрапив

Європейський Союз запроваджує санкції проти 351 депутата Державної думи Росії, а також щодо 27 фізичних та юридичних осіб. Президента РФ Володимира Путіна до списку санкцій не включили.

Про це повідомили міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан та голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель під час спільного брифінгу 22 лютого.

Під час оголошення санкційного пакету Боррель наголосив, що обмеження, які Євросоюз готується прийняти щодо Росії, сильно вдарять по країні.

Санкції вводять у відповідь на визнання Росією так званих "Донецької та Луганської народних республік".

"Сьогодні ми погодилися, що 351 член російської Державної Думи, який проголосував за це порушення міжнародного права та територіальної цілісності та суверенітету України, потрапить до нашого списку санкцій", - заявив Боррель під час пресконференції.

Путін, який фактично визнав незалежність псевдореспублік, не потрапив під санкції, уточнив глава дипломатії ЄС.

"Ми погодилися піддати санкціям 27 фізичних та юридично осіб, які відіграють роль у підриві або загрозі територіальній цілісності України, суверенітету та незалежності", - додав він.

Зазначимо, що американський телеканал CNBC повідомляв, що Угорщина нібито не підтримує рішення ЄС щодо санкцій у відповідь на дії РФ. Проте посольство країни в Україні оперативно спростувало цю інформацію.

"Ця інформація не відповідає дійсності. Як пояснив президенту Володимиру Зеленському під час сьогоднішньої телефонної розмови прем'єр-міністр Віктор Орбан, Угорщина підтримує суверенітет та територіальну цілісність України та повністю підтримує кроки ЄС. Ми відкидаємо будь-які спроби порушити відносини Угорщини з ЄС та Україною", - відзначили у посольстві.

Також 22 лютого Великобританія у відповідь на визнання Росією "Л/ДНР" прийняла рішення запровадити новий пакет санкцій проти п'яти основних банків Російської Федерації. Крім того, обмежувальні заходи вводять проти найбагатших бізнесменів РФ: Геннадія Тимченка та сім'ї Ротенбергів.

Як підкреслив прем'єр-міністр країни Борис Джонсон, Великобританія має намір зупинити ескалацію.

У питанні запровадження нових обмежень щодо РФ ЄС, Великобританія та США є єдиними на думці. Одразу після того, як Путін визнав незалежність "Л/ДНР", президент США Джозеф Байден спочатку анонсував, а пізніше підписав указ, спрямований на заборону інвестицій, торгівлі та фінансування "ДНР" та "ЛНР".