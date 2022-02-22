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Радфед дозволив Путіну використати російську армію за кордоном
Рада федерацій Росії дозволила використати російські збройні сили за кордоном. Тобто, президенту РФ Володимиру Путіну дозволили ввести війська на територію тимчасово окупованих частин Донецької та Луганської областей, незалежність яких напередодні визнали в Росії.
Про це повідомляє інформаційне агентство "Інтерфакс".
Путін 22 лютого подав до Радфеду звернення про використання ЗС РФ за кордоном. Буквально за кілька годин його підтримали. Радфед оперативно провів засідання, за підсумками якого одноголосно підтримав звернення президента.
"Прийняття сьогоднішніх рішень Радою Федерації про згоду на використання Збройних сил спрямоване на встановлення миру на Донбасі. Направлено на те, щоб зупинити цю війну, щоб надалі не допускати обстрілів... та забезпечити безпеку", - сказав Радфед Валентина Матвієнко, коментуючи рішення.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Заступник міністра оборони РФ Микола Панков підтвердив, що дозвіл використовувати російську армію за кордоном потрібний Росії, щоб нібито "взяти під захист жителів Донбасу".
Нагадаємо, у 2014 році Радфед приймав таке саме рішення. Тоді Рада Федерації офіційно дала згоду на використання Збройних сил Росії на території України.
Раніше Путін визнав незалежність так званих "Донецької Народної Республіки" та "Луганської Народної Республіки". Більшість країн засудили це рішення, а США та Великобританія запровадили санкції проти РФ.
Зазначимо, що 21 лютого на засіданні Ради безпеки РФ міністр внутрішніх справ Володимир Колокольцев запропонував визнати незалежність "Л/ДНР" "від Маріуполя та закінчуючи тими історичними кордонами". Проте, незабаром влада Росії спростувала інформацію про ймовірність такого розвитку подій.
Проте питання з "Л/ДНР" та межами псевдореспублік, які визнали у Росії все одно залишаються без відповіді. Видання РІА Новини повідомляє, що на питання про межі "ДНР" та "ЛНР" Путін відповів: "Росія, визнавши ці республіки, визнала всі документи, зокрема конституції, де зазначені їхні кордони". При цьому, за інформацією російських ЗМІ, у їх так званих конституціях зазначено, що кордони "Л/ДНР" - це вся територія Луганської та Донецької областей.