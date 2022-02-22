Радфед дозволив Путіну використати російську армію за кордоном

Рада федерацій Росії дозволила використати російські збройні сили за кордоном. Тобто, президенту РФ Володимиру Путіну дозволили ввести війська на територію тимчасово окупованих частин Донецької та Луганської областей, незалежність яких напередодні визнали в Росії.

Про це повідомляє інформаційне агентство "Інтерфакс".

Путін 22 лютого подав до Радфеду звернення про використання ЗС РФ за кордоном. Буквально за кілька годин його підтримали. Радфед оперативно провів засідання, за підсумками якого одноголосно підтримав звернення президента.

"Прийняття сьогоднішніх рішень Радою Федерації про згоду на використання Збройних сил спрямоване на встановлення миру на Донбасі. Направлено на те, щоб зупинити цю війну, щоб надалі не допускати обстрілів... та забезпечити безпеку", - сказав Радфед Валентина Матвієнко, коментуючи рішення.

Заступник міністра оборони РФ Микола Панков підтвердив, що дозвіл використовувати російську армію за кордоном потрібний Росії, щоб нібито "взяти під захист жителів Донбасу".

Нагадаємо, у 2014 році Радфед приймав таке саме рішення. Тоді Рада Федерації офіційно дала згоду на використання Збройних сил Росії на території України.

Раніше Путін визнав незалежність так званих "Донецької Народної Республіки" та "Луганської Народної Республіки". Більшість країн засудили це рішення, а США та Великобританія запровадили санкції проти РФ.

Зазначимо, що 21 лютого на засіданні Ради безпеки РФ міністр внутрішніх справ Володимир Колокольцев запропонував визнати незалежність "Л/ДНР" "від Маріуполя та закінчуючи тими історичними кордонами". Проте, незабаром влада Росії спростувала інформацію про ймовірність такого розвитку подій.