"Никто не собирается идти дальше" — в России уточнили, в каких границах признают "Л/ДНР"

Власти России не рассматривают вопрос признания "ЛНР" и "ДНР" в административных границах Донецкой и Луганской областей Украины, сообщает РБК.

Сначала глава комитета Госдумы РФ по делам СНГ Леонид Калашников сказал, что вопрос о границах не уточняется в соглашениях о дружбе и сотрудничестве, которые президент РФ Владимир Путин подписал с "главами" псевдореспублик Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником, сообщает "Интерфакс".

"Но при этом в "ДНР и "ЛНР" считают, что их государственность распространяется на ту территорию тоже", — сказал глава комитета Госдумы, имея в виду подконтрольные Украине территории обеих областей.

"А как эти границы будут восстанавливаться, в этом соглашении и не предусмотрено", — добавил он.

Однако первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила о признании независимости "Л/ДНР": "В тех границах, что сейчас, конечно. Никто не собирается идти дальше. Мы в документах никаких других границ не определяли".

21 февраля на заседании Совбеза РФ министр внутренних дел Владимир Колокольцев предложил признать независимость "Л/ДНР" "от Мариуполя и заканчивая теми историческими границами".

Затем Путин подписал указы о признании независимости псевдореспублик и соглашения о дружбе и сотрудничестве с их "главами". Эти соглашения предусматривают, что стороны "подтверждают и уважают территориальную целостность и нерушимость существующих границ" друг друга.

При этом заместитель председателя комитета Совета Федерации России по международным делам Андрей Климов сказал, что РФ признает "ЛНР" и "ДНР" в пределах, которые сейчас фактически установлены.

На заседании Совета безопасности ООН, созванном по инициативе Украины, страны осудили признание РФ независимости "Л/ДНР" и призвали выполнить обязательства, предусмотренные Минскими договоренностями.