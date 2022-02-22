"Ніхто не збирається йти далі" — в Росії уточнили, в яких межах визнають "Л/ДНР"

Влада Росії не розглядає питання визнання "ЛНР" та "ДНР" в адміністративних межах Донецької та Луганської областей України, повідомляє РБК.

Спочатку голова комітету Держдуми РФ у справах СНД Леонід Калашніков сказав, що питання про кордони не уточнюється в угодах про дружбу та співпрацю, які президент РФ Володимир Путін підписав із "главами" псевдореспублік Денисом Пушиліним та Леонідом Пасічником, повідомляє "Інтерфакс".

"Але при цьому в "ДНР і ЛНР" вважають, що їхня державність поширюється на ту територію теж", — сказав голова комітету Держдуми, маючи на увазі підконтрольні Україні території обох областей.

"А як ці кордони відновлюватимуться, у цій угоді і не передбачено", — додав він.

Однак перша заступниця голови комітету Держдуми з міжнародних справ Світлана Журова заявила про визнання незалежності "Л/ДНР": "У тих межах, що зараз, звісно. Ніхто не збирається йти далі. Ми у документах жодних інших кордонів не визначали".

21 лютого на засіданні Ради безпеки РФ міністр внутрішніх справ Володимир Колокольцев запропонував визнати незалежність "Л/ДНР" "від Маріуполя та закінчуючи тими історичними кордонами".

Потім Путін підписав укази про визнання незалежності псевдореспублік та угоди про дружбу та співпрацю з їхніми "главами". Ці угоди передбачають, що сторони "підтверджують та поважають територіальну цілісність та непорушність існуючих кордонів" один одного.

При цьому заступник голови комітету Ради Федерації Росії з міжнародних справ Андрій Клімов сказав, що РФ визнає "ЛНР" та "ДНР" у межах, які зараз фактично встановлені.

На засіданні Ради безпеки ООН, скликаному з ініціативи України, країни засудили визнання РФ незалежності "Л/ДНР" та закликали виконати зобов'язання, передбачені Мінськими домовленостями.