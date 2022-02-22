Совфед разрешил Путину использовать российскую армию за границей

Совет федераций России разрешил использовать российские вооруженные силы за рубежом. То есть президенту РФ Владимиру Путину разрешили ввести войска на территорию временно оккупированных частей Донецкой и Луганской областей, независимость которых накануне признали в России.

Об этом сообщает информационное агентство "Интерфакс".

Путин 22 февраля подал в Совфед обращение об использовании ВС РФ за рубежом. Буквально через пару часов его поддержали. Совфед оперативно провел заседание, по итогам которого единогласно поддержал обращения президента.

"Принятие сегодня решения Советом Федерации о согласии на использование Вооруженных Сил направлено на установление мира на Донбассе. Направлено на то, чтобы остановить эту войну, чтобы впредь не допускать обстрелов ... и обеспечить безопасность", - сказал Совфед Валентина Матвиенко, комментируя решение.

Замминистра обороны РФ Николай Панков подтвердил, что разрешение использовать российскую армию за границей необходимо России, чтобы якобы "взять под защиту жителей Донбасса".

Напомним, в 2014 году Совфед принимал такое же решение. Тогда Совет Федерации официально дал согласие на использование Вооруженных сил России на территории Украины

Ранее Путин официально признал независимость так называемых "Донецкой Народной Республики" и "Луганской Народной Республики". Большинство стран осудили это решение, а США и Великобритания ввели санкции против РФ.

Отметим, что 21 февраля на заседании Совбеза РФ министр внутренних дел Владимир Колокольцев предложил признать независимость "Л/ДНР" "от Мариуполя и заканчивая теми историческими границами". Однако, вскоре власти России опровергли информацию о вероятности такого развития событий.