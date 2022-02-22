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Путин выдвинул требования к Украине: признать "референдум" в Крыму и демилитаризировать страну

Путин, президент России. Фото: пресс-служба Кремля
Путин требует сократить армию Украины. Фото: пресс-служба Кремля

Глава Российской Федерации Владимир Путин открыто выдвинул Украине ряд требований на фоне эскалации конфликта на Донбассе.

Трансляцию брифинга Путина вели российские СМИ.

В частности, президент РФ заявил, что "Украина должна признать волеизъявление людей в Севастополе и Крыму". То есть потребовал признать незаконный так называемый "референдум" в Крыму, после которого РФ аннексировала украинский полуостров.

Кроме того, он потребовал демилитаризацию Украины, то есть сокращения армии страны, оружия, военной техники к каким-то минимумам.

Он добавил, что решать конфликт на Донбассе путем переговоров, по его мнению, уже не актуально.

"Россия предлагала решить проблему Донбасса путем мирных переговоров и реализации Минских соглашений, но этот пункт утратил свою актуальность. Самым лучшим решением вопроса было бы, чтобы сегодняшние киевские власти сами отказались от вступления в НАТО и придерживались бы нейтралитета", –  добавил российский президент.

Кроме того, важно отметить, что Путин заявил, что РФ признает территории так называемых "ДНР" и "ЛНР" в границах Донецкой и Луганской областей Украины.

Кроме признания независимости псевдореспублик, РФ подписала с ними договора о дружбе, сотрудничестве и помощи, в том числе военной. 

Совет федераций России уже разрешил Путину использовать российские вооруженные силы за рубежом. То есть президенту дали право ввести войска на территорию временно оккупированных частей Донецкой и Луганской областей. Однако президент РФ заявил, что еще не принял решения о введении войск.

Автор:
Вита Молодан