Зеленский предлагает дать гарантии безопасности Украины вне НАТО с международным финансированием ВСУ

Президент Владимир Зеленский заявляет, что Украина ведет с определенными странами переговоры о предоставлении ей международных гарантии безопасности Украины вне НАТО с обеспечением международного финансирования ее Вооруженных сил. Об этом он рассказал в интервью "РБК-Украина".

Глава государства подчеркнул, что кроме России, категорически не желающей видеть Украину в Североатлантическом альянсе, есть позиция и "некоторых" стран самого НАТО, которые рады видеть в нем Украину лишь на словах, а в действительности "делают все, чтобы мы туда не дошли".

"Мы говорим со всеми лидерами, особенно с теми, кто сомневается, с теми, у которых есть контакты с РФ. Мы говорим, что мы на пути в альянс. НАТО – единственный, по сути, сегодня из существующих союзов безопасности, к которому Украина могла бы присоединиться. Для нас там есть позиция открытых дверей. Но на этом пути большое расстояние – годы и месяцы, особенно, если будет эскалация. Проходя этот путь, мы должны получить систему гарантий", - сказал он.

По словам Зеленского, такие гарантии хотя бы теоретически не должны уступать системе, которую предлагают самим странам НАТО.

"Мы об этом говорим твердо. Для нас это сегодня единственная альтернатива нынешней ситуации, когда мы защищаем сами себя. Все остальное – это рассказы, популистские заявления. Наши 200 тысяч вооруженных профессиональных людей – это все, что есть в реальности", - указал президент.

По мнению главы украинского государства, сегодня уже ни одна страна не имеет "стопроцентной уверенности, что завтра с ними ничего не случится", даже если она находятся в том или ином союзе.

"У многих появились сомнения. Однако, кроме теоретических вещей, призывов, законов, постановлений парламента, есть очень прагматичная история. Мы можем увеличить армию в два-три раза, но тогда, например, не сможем строить дороги. Для нас это проблема. Потому если вы, наши партнеры, говорите, что это наши общие ценности, то давайте и тратить на них вместе. И нет, это не альтруизм. Это про то, что завтра и на вас пойдут. Пойдут и дальше, после чего возникнет миграционный кризис и так далее", - заявил он.

Президент также утвердительно ответил на вопрос о том, встречает ли он понимание необходимости предоставления таких гарантий у людей, с которыми общается.

"Да. Мы подняли этот вопрос на уровень тех лидеров, которые, как мы считаем, должны быть за этим столом, которые дадут нам гарантии, включая пункт о сильной, обеспеченной, финансированной, вооруженной армии. Это все равно должны быть страны, которые потом, вдруг что случится, должны нести ответственность – сильные мира сего", - заявил Зеленский.

Он констатировал, что финансирование украинской армии сейчас лежит только на госбюджете самой Украины, выразив мнение о заинтересованности в ее развитии и других стран.

"Финансирование армии – номер один. Учения, реабилитация и так далее. Мощная независимая армия на территории Восточной Европы, которая защищает Украину и не только, потому что сдерживает любые дальнейшие посягательства. В этом нет ноу-хау. Только сегодня все это на обеспечении бюджета Украины. За исключением некоторого вооружения, которое нам поставляют партнеры. Но я еще раз говорю – они помогают себе", - сказал президент.

В ответ на реплику о том, что такая помощь достается Украине не бесплатно, Зеленский добавил, что все равно эти страны таким образом помогают себе же, но Украина им благодарна, поскольку без их помощи ситуация была бы явно хуже.

Кроме того, Зеленский дал понять, что украинская сторона хотела бы получить от Европы гарантии сохранения транзита российского газа по своей территории в качестве альтернативного маршрута в случае запуска нового газопровода "Северный поток-2", ведущего из РФ в Германию по дну Балтийского моря.

"Вот почему мы с "Северным потоком-2" так мучаемся? Да ради бога, да пусть еще сто "потоков" сделают через чужие территории. Только если есть одно европейское законодательство, которое это все регулирует, где нет монополий, то чего вы хотите от нашей трубы? Пустите чужой газ через нашу трубу. Чего вы его блокируете?" - сказал президент.

При этом он подчеркнул, что желаемые Украиной гарантии безопасности подразумевают не размещение иностранных войск на украинской территории, а лишь помощи в развитии украинской армии.

"Все это одна общая история. И плюс какие-то гарантии. Все же прагматичные. Мы же понимаем, за нас умирать никто не будет. Вопросов нет. Мы говорим – спасибо. Мало того, мы не хотим оказаться в роли той страны, которая живет в иллюзии, что за нее будут все умирать, а когда начнется агрессия – то будем не готовы. Мы точно этого не хотим. Мы сразу признаем: нам военные люди с чужими флагами на нашей территории не нужны. Мы этого не просим... Но мы хотим все остальное", - отметил Зеленский.

По словам президента, в случае размещения Украиной чужих войск "дестабилизация будет во всем мире", а также это даст России лишний повод поддерживать риторику о наличии иностранных военных баз в Украине, из-за чего ей необходимо "защищаться".

"И, конечно же, кроме прагматичных вещей, нужен глобальный документ. Коллективом "нормандского формата" мы не отделаемся. И никто не отделается. Сильные мира сего, включая Штаты и Россию, сядут и подпишут, что есть такой вот путь. Но там должно быть три-четыре-пять пунктов о безопасности нашей страны. Тогда это разговор", - резюмировал он.

Напомним, что в ходе визита в Киев 8 февраля и встречи с Зеленским президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о необходимости разработки в контексте деэскалации ситуации вокруг Украины и России некой новой системы гарантий безопасности, однако не раскрыл суть такой инициативы даже после наводящего вопроса на пресс-конференции.

7 февраля Макрон ездил в Москву и встречался с президентом РФ Владимиром Путиным, после чего последний заявил, что французский лидер сделал ряд интересных предложений по Украине, "о которых еще рано говорить". По мнению российского президента, сначала нужно дождаться реакции на них из Киева.

Кроме того, 14 февраля после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем Зеленский заявил, что обсуждал с ним "необходимость заложения в архитектуру европейской безопасности конкретных юридических гарантий, способных защитить государство Украина".