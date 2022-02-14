Зеленский пообещал представить проекты законов об особом статусе и выборах на Донбассе - Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц заявляет, что украинский президент Владимир Зеленский заверил его в том, что что Украина представит проекты законов об особом статусе и о выборах на Донбассе для дискуссии.

Об этом он сказал на пресс-конференции после переговоров с Зеленским, продолжавшихся около двух часов. По словам Шольца, он пришел к единому мнению с главой украинского государства относительно важности переговоров с Россией в "нормандском формате".

"И президент меня заверил в том, что Украина предоставит проекты законов об особом статусе и о местных выборах для дискуссии", - отметил немецкий канцлер.

Также он отметил, что стороны придерживаются единого мнения отностельно обеспокоенности нынешней ситуацией на украино-российской границе.

"Военная активность России для нас необоснована. Нет логических причин для этого наращивания военного потенциала, и эти гарантии по безопасности сегодня были центральной темой наших переговоров. Я могу сказать еще раз и подчеркнуть, что суверенитет и территориальная целостность Украины для Германии не могут быть предметом переговоров", - добавил политик.

Канцлер подчеркнул, что дальнейшая агрессия РФ против Украины приведет к серьезным политическим, экономическим и геостратегическим последствиям, о чем заявит во вторник и в Москве, а также поблагодарил Украину за сдержанное поведение в нынешней ситуации, призвав продолжать реагировать так и далее.

"Наша общая цель - избежать эскалации. Для этого мы работаем на всех уровнях очень интенсивно, тесно и доверительно. Очень важны прямые переговоры с Киевом и Москвой. Мы готовы к серьезному диалогу с Россией о вопросе европейской безопасности. НАТО и США предоставили России конкретные предложения, которые мы поддерживаем, и мы ожидаем сейчас от России реакцию в ответ", - отметил Шольц.

По словам главы немецкого правительства, Германия очень интенсивно работает над тем, чтобы подготовить пакет санкций против РФ на случай дальнейшей эскалации.

"Мы дееспособны в любой момент. Мы это очень хорошо обсуждали с нашими друзьями в США, с американским президентом, в рамках ЕС. Мы интенсивно дискутируем, и мы в любой день можем принять необходимые решения", - сказал он.

Шольц констатировал, что такая работа является очевидной и понятной, и в рамках переговоров, которые Германия вела с Россией, она всегда четко заявлял, что именно так и будет.

"То есть существует решительность, подготовленность со стороны НАТО, Германии, США, и не следует сомневаться, что мы не знаем, что делать. Если ситуация настанет, это будут меры, которые будут иметь серьезное влияние на Россию. Но сейчас речь идет именно о том, чтобы предотвратить такую эскалацию, речь идет о деэскалации", - пояснил он.

Зеленский при этом выразил недовольство тем, что ни от Шольца, ни от других западных лидеров до сих пор не получил конкретных ответов о том, какие санкции будет наложены на Россию в случае дальнейшей агрессии.

Вопрос же членства Украины в НАТО, по мнению Шольца, на данный момент не актуален, и потому "немного странно, что российское правительство сделало предметом больших политических дискуссий вопрос, который не стоит сейчас на повестке дня". Канцлер при этом подчеркнул, что сам принцип свободного выбора альянсов не может быть предметом дискуссий.

"Речь не идет о каких-то сферах влияния, где одно государство может приказать другому, где им быть или не быть. Задача данного времени - в том, чтобы прийти к деэскалации. Для этого есть "нормандский формат", есть Минские договоренности, есть Совет НАТО-Россия, разные форматы, которые предоставляет ОБСЕ. Вот в этом сейчас наша задача", - сказал немецкий премьер.

При этом он заверил, что Германия стоит плечом к плечу на стороне Украины, "поражена демократическим движением страны" и поддерживает ее на европейском пути.

Шольц также заявил, что ни одна страна не поддерживала Украину финансово так сильно, как Германия, что сделало украинскую экономику "более независимой от внешнего влияния", и заверил, что Германия будет продолжать эту поддержку.

"Потому я рад, что могу сегодня объявить о быстрой выплате 150 млн евро из текущего несвязанного финансового кредита и могу объявить новый несвязанный финансовый кредит", - сказал глава немецкого правительства.

В свою очередь Зеленский уточнил, что он с Шольцем обсуждал "необходимость заложения в архитектуру европейской безопасности конкретных юридических гарантий, способных защитить государство Украина".

Также, по его словам, с немецким канцлером обсуждались вопросы экономической, энергетической поддержки Украины и поддержки в сфере безопасности, поскольку она является "надежным союзником и настоящим форпостом демократии в регионе и без Украины создание действенной архитектуры безопасности в Европе невозможно".

"Мы разделяем совместное видение, что эскалация на украино-российской границе представляет беспрецедентный вызов для Европы и всего мира. Поэтому позиция наших партнеров, а также конкретные действия по поддержке Украины, укрепление стойкости и обороноспособности нашего государства, являются выигрышными для всего региона, для Евросоюза в целом", - заявил президент.

Зеленский также выразил удовлетворение тем, что в последние недели прошли сразу две встречи - в Париже и Берлине - политических советников лидеров "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия и Франция) и заявил, что украинская сторона ожидает, что в ближайшее время удастся провести и следующие переговоры, договорившись о саммите лидеров четырех стран.

Кроме того, стороны обсуждали на встрече вопрос введения комплексного пакета санкций против России в случае дальнейшей эскалации с ее стороны.

"Мы обсудили вопрос введения комплексного пакета санкций против вероятной агрессии. Моя позиция четкая: самым действенным подходом в противодействии агрессии является применение превентивных сигналов", - заявил Зеленский.

Президент также указал, что для Украины очень важным является вопрос закупки вооружения и военной техники с применением механизмов Агентства НАТО по поддержке и закупкам, и он также поднимался в ходе беседы с Шольцем.

Он также заявил, что в стратегической перспективе одним из ключевых элементов "украинской стойкости и стабильности в регионе" должны стать немецкие инвестиции. В связи с этим Зеленский сообщил, что инициирует проведение в 2022 году пятого украино-немецкого экономического форума.

Кроме того, Зеленский сообщил, что стороны подробно обсудили риски безопасности, связанные с возможным запуском газопровода "Северный поток-2", идущего из России в Германию.

"И тут у нас есть некоторые разногласия в оценке. Я напомнил: наша позиция неизменна, мы рассматриваем "Северный поток-2" на сегодня исключительно через призму энергетических угроз и угроз безопасности для нас и для региона. Мы четко понимаем, что это геополитическое оружие, и именно потому Украина требует энергетических гарантий и гарантий безопасности", - сказал он.

Как отметил президент Украины, он предложил Шольцу начать стратегический совместный диалог в энергетической сфере, рамках которого такие гарантии будут выработаны. По словам Зеленского, "важно, чтобы Германия стала гарантом продолжения транзита газа по территории Украины".

Президент также отметил, что Украина рассчитывает на поддержку Германией ее полноправного членства в Европейском союзе, поскольку такой шаг "стал бы мощным сигналом поддержки геополитического выбора украинского народа, признанного нашим законодательством и многими государствами мира".