В Германии предлагают конфисковывать недвижимость российских олигархов

В случае полномасштабного вторжения России в Украину недвижимость российских олигархов в Германии может быть конфискована.

Такое заявление сделал заместитель главы фракции Свободной демократической партии (СДП) в Бундестаге Александер Ламбсдорф, сообщает Deutsche Welle.

По словам Ламбсдорфа, некоторые олигархи из России "имеют огромные владения в Берлине".

"В случае отсутствия у нас уверенности в источнике средств, использованных для финансирования недвижимого имущества "Х", нам следует реквизировать недвижимое имущество "Х", – заявил Ламбсдорф.

Парламентарий также не исключает и другие меры воздействия, среди которых ограничение свободы передвижения и замораживания счетов.

"Нам следует политически подходить к этому санкционному вопросу, до сих пор у нас преобладало чисто юридическое понимание санкций", – отметил депутат Бундестага.

Ламбсдорф считает, что президенту РФ Владимиру Путину должно быть ясно, что нападение на Украину будет означать "конец отношений с Европой".

В частности, экономическое взаимодействие в этом случае будет сведено к минимуму, будет введен запрет на определенные виды деятельности, а рефинансирование российских банков станет крайне сложным.

"Экономическая цена (вторжения в Украину – Delo.ua) будет столь высокой, как никогда раньше", – подчеркнул Ламбсдорф.

Напомним, президент США Джозеф Байден после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцом пообещал, что газопровод "Северный поток-2" не будет работать, если Россия "вторгнется" на территорию Украины.

Ранее сообщалось, что Евросоюз уже подготовил пакет санкций против России, которые будут введены в случае полномасштабного вторжения в Украину. Под ограничительные меры может попасть и газопровод “Северный поток-2”.

Перед этим издание Bloomberg сообщало, что правительство Германии требует, чтобы пакет санкций против России, которые могут быть введены из-за ситуации вокруг Украины, не включал меры против энергетического сектора. Причиной такой позиции являются опасения, что поставки энергии в Европу в противном случае могут оказаться под угрозой, так как сертификация газопровода "Северный поток-2" в Германии вряд ли состоится в первом полугодии 2022 года.