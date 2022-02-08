Байден пообещал положить конец "Северному потоку-2" в случае вторжения России в Украину

Президент США Джозеф Байден после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцом пообещал, что газопровод "Северный поток-2" не будет работать, если Россия "вторгнется" на территорию Украины.

Об этом сообщает Reuters.

"Мы положим ему конец", – сказал Байден, выступая на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Когда его спросили, как он это сделает, он ответил: "Я обещаю вам, что мы сможем это сделать".

Байден также сообщил, что, пообщавшись с президентом России Владимиром Путиным, пришел к выводу, что тот "сам знает, что он будет делать".

Байден добавил, что США введут "самые суровые санкции" в случае вторжения России в Украину, и России за это "придется дорого заплатить в будущем".

Но при этом добавил, что Германия и США готовы к продолжению переговоров с Москвой.

"Мы очень ясно даем понять, что готовы продолжать добросовестно вести переговоры с Россией", — сказал Байден.

А вот Шольц ушёл от ответа на вопрос о запуске газопровода "Северный поток-2" в случае вторжения. Германский канцлер повторил, что "Германия и США абсолютно едины".

"Мы примем меры вместе с нашими союзниками, с нашими партнерами, с США, мы предпримем все необходимые шаги", – заявил он.

По его мнению, в конфликте вокруг Украины важно использовать все дипломатические возможности, а переговоры с РФ "являются хорошим знаком".

"Мы оказались в очень сложной ситуации. Ясно, что военная угроза присутствует, об этом нельзя молчать. Мы будем выступать единым фронтом. Если будет военная агрессия, то за ней последует жесткий совместный ответ... Одновременно важно использовать все дипломатические возможности", — пояснил Шольц.

Отметим, Евросоюз уже подготовил пакет санкций против России, которые будут введены в случае полномасштабного вторжения в Украину. Под ограничительные меры может попасть и газопровод “Северный поток-2”.

Напомним, ранее издание Bloomberg сообщало, что правительство Германии требует, чтобы пакет санкций против России, которые могут быть введены из-за ситуации вокруг Украины, не включал меры против энергетического сектора. Причиной такой позиции являются опасения, что поставки энергии в Европу в противном случае могут оказаться под угрозой, так как сертификация газопровода "Северный поток-2" в Германии вряд ли состоится в первом полугодии 2022 года.