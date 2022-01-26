Германия требует не включать меры против энергосектора в пакет возможных санкций против России — Bloomberg

Правительство Германии требует, чтобы пакет санкций против России, которые могут быть введены из-за ситуации вокруг Украины, не включал меры против энергетического сектора. Причиной такой позиции являются опасения, что поставки энергии в Европу в противном случае могут оказаться под угрозой.

Об этом сообщает Bloomberg.

Как пишет издание, пока союзники работают над комплексным набором мер, каждая страна пытается оградить свою экономику от потенциально значительных "побочных эффектов" от введения санкций.

При этом предложенное правительством Германии исключение из санкций мер против энергосектора не предотвратит возможные меры против газопровода "Северный поток-2".

По данным источников издания, аналогичную точку зрения поддерживают и другие западноевропейские страны.

Как сообщил один из чиновников, исключение для энергетического сектора может стать частью согласованного с США окончательного пакета санкций, который будет введен в случае вторжения России в Украину.

Германия передала документ со своими предложениями европейским союзникам. Как пишет Bloomberg, его подготовили после того, как правительство Германии столкнулось с критикой из-за отказа поставить Украине оборонительное вооружение.

Немецкое правительство, по данным агентства, готово поддержать ограничения против суверенного долга, российских госпредприятий и банков, в частности, блокировку их доступа к расчетам по операциям в долларах США.

В целом среди мер, которые может поддержать Германия:

заморозка активов и запрет на операции для некоторых российских банков;

торговый запрет в отношении ряда госпредприятий России, который фактически вынудит их покинуть фондовые рынки;

ограничения на импорт из России некоторых металлов и химикатов, а также на экспорт некоторых предметов роскоши и высокотехнологичных товаров;

ужесточение ограничений в отношении товаров, которые могут использоваться в гражданских и военных целях;

запреты на поездки и заморозка активов олигархов;

ограничения на инвестиции в России;

дальнейшие ограничения против суверенного долга и ограничения на рынке капитала для госпредприятий.



Напомним, законопроект о введении санкций против российского газопровода "Северный поток-2", автором которого является сенатор-республиканец Тед Круз, 13 января не набрал достаточного количества голосов в сенате США.

В то же время администрация президента США Джозефа Байдена ищет способы обеспечить энергоснабжение стран Европы в случае, если Кремль сократит экспорт нефти и газа в ответ на поддержку Украины.

В январе 2022 года представители Госдепартамента США уже обратились в энергетические компании с запросом, смогут ли они обеспечить дополнительные поставки газа в случае вторжения России в Украину.