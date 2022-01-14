Сенат США провалил проект закона о санкциях против "Северного потока-2"

Законопроект о введении санкций против российского газопровода "Северный поток-2", автором которого является сенатор-республиканец Тед Круз, 13 января не набрал достаточного количества голосов в сенате США.

Об этом сообщает Reuters.

Для одобрения законопроекта "О защите энергетической безопасности Европы" требовалась поддержка как минимум 60 сенаторов из 100. Документ поддержали 53 сенатора, 41 проголосовал "против".

Сенатор Тед Круз заявил, что его законопроект о санкциях против компаний, участвующих в газопроводе "Северный поток-2", является лучшим способом удержать президента России Владимира Путина от вторжения в Украину.

Он подчеркнул, что Россия хочет, чтобы газопровод был введен в эксплуатацию и она могла использовать его как оружие против Европы, чтобы "стереть Украину с карты".

По его словам, единственная причина, почему Россия не захватила всю Украину, когда она совершила вторжение в Крым в 2014 году, заключалась в том, что она хотела построить газопровод "Северный поток-2".

Тед Круз подчеркнул, что его законопроект не повредит трансатлантическим отношениям, поскольку Европарламент проголосовал против газопровода.

В то же время представители демократов выступили против. Сенатор Джин Шахин сказала, что разделяет обеспокоенность угрозой России для Восточной Европы и выступает против газопровода. Но, по ее мнению, такой законопроект не остановит "Северный поток-2", а лишь повредит трансатлантическим отношениям.

Сенатор Крис Мерфи поддержал свою коллегу по партии и добавил, что Россия может легко обойти санкции посредством правовых изменений в отношении компаний, работающих на газопроводе.

Законопроект предусматривал введение санкций в отношении организаций, ответственных за проектирование, строительство и эксплуатацию газопровода, а также ряда их работников в течение 15 дней после его принятия.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к сенату США с просьбой поддержать закон, предполагающий санкции против газопровода “Северный поток-2”.

Отметим, что 29 декабря 2021 года в России заявили, что "Северный поток-2" готов к работе. 30 декабря министр экономики, вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что вопрос одобрения газопровода "Северный поток-2" должен решаться в соответствии с законом. Поэтому он допускает возможность остановки проекта из-за угроз Украине.