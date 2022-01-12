Демократы подготовили пакет санкций США против России на случай "тщетной попытки переписать карту Европы"

Сенаторы-демократы подготовили законопроект, который включает пакет санкций к персоналиям и учреждениям на случай, если российские войска вторгнутся в Украину, сообщает The Washington Post.

Законопроект инициировал глава комитета сената по международным отношениям Роберт Менендес.

По его словам, наказания, изложенные в законопроекте, "абсолютно ясно дают понять, что сенат США не будет бездействовать, когда Кремль угрожает повторным вторжением в Украину".

Глава комитета сената сказал, что документ посылает России четкий сигнал: "Путину не нужно обрушивать всю свою экономику и ему не нужно жертвовать жизнями своего народа в тщетной попытке переписать карту Европы".

Пакет предусматривает санкции против президента РФ Владимира Путина, высокопоставленных военных и чиновников, ключевых банковских учреждений.

Называя "Северный поток-2" "инструментом злонамеренного влияния Российской Федерации", законопроект призывает Соединенные Штаты "рассмотреть все доступные и надлежащие меры", чтобы газопровод не заработал.

Представитель Совета национальной безопасности США сообщил журналистам, что Белый дом поддерживает законопроект Менендеса, который "вызовет серьезные издержки для российской экономики", если Путин вторгнется в Украину.

Белый дом и союзники США рассматривают также торговые ограничения для России, которые будут введены, если президент РФ Владимир Путин продолжит агрессию против Украины. В частности, обговаривают меры по отказу России в микроэлектронике, изготовленной с использованием американского программного обеспечения или технологий.

Напомним, Европарламент принял резолюцию, в которой призвал ввести жесткие санкции, если Россия решит начать полномасштабное вторжение в Украину. Согласно документу, РФ отключат от международной системы SWIFT, а газопровод "Северный поток-2" заморозят.

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