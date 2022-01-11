В Конгрессе США хотят объявить Украину страной "НАТО-плюс"

Группа республиканских конгрессменов планирует внести законопроект, который объявит Украину страной "НАТО-плюс" и инициирует проверку целесообразности объявления РФ государством-спонсором терроризма. Об этом сообщает "Голос Америки".

По мнению авторов законопроекта, этот документ позволит значительно увеличить финансирование военной помощи летального характера для Украины.

Главный инициатор законопроекта — ведущий республиканец в комитете Палаты представителей по международным делам Майкл Маккол.

"У дипломатии мало шансов на успех, если не подходить к ней с позиции силы, — сказал он. — Владимир Путин должен принять к сведению, что Конгресс не потерпит восстановления сферы влияния России и не допустит отказа от Украины и других наших союзников и партнеров по НАТО в Центральной и Восточной Европе".

Документ предполагает привлечь президента РФ Владимира Путина к ответственности за агрессию. В частности, должны быть немедленно введены санкции против газопровода "Северный поток – 2", чтобы не допустить его ввода в эксплуатацию.

Законопроект определяет Украину как страну "НАТО-плюс" — это обеспечит ускоренное рассмотрение вопросов о продаже некоторых американских оборонных товаров и услуг.

Документ требует, чтобы США официально определили, является ли Россия государством-спонсором терроризма.

Соавторами законопроекта выступили члены Палаты представителей Майк Роджерс, Майк Тернер и Элис Стефаник.

"Этот законопроект существенно увеличит финансирование поставок летальной помощи Украине, в частности, противовоздушного и противокорабельного оружия, которое необходимо украинцам для сдерживания России. Он также четко дает понять, что требования Путина, такие как право вето на вступление стран в НАТО и мораторий на развертывание ракет средней дальности в Европе, неприемлемы и противоречат интересам национальной безопасности США", – прокомментировал документ Майк Роджерс.

Американские чиновники утверждают, что президент России Владимир Путин начал принимать меры для перемещения военных вертолетов к границе с Украиной, а это может означать, что планирование нападения продолжается. Боевые и транспортные вертолеты, а также истребители стали бы для РФ критическим преимуществом, если бы Путин решил пойти на масштабное вторжение в Украину.

Напомним, в Женеве вечером 10 января 2022 года завершились восьмичасовые переговоры делегаций США и РФ. Стороны не пришли к единому мнению, в том числе по поводу вопроса вступления Украины в НАТО.

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