РФ требует "железобетонных гарантий", что Украина не вступит в НАТО — итоги российско-американских переговоров в Женеве

В Женеве (Швейцария) вечером 10 января завершились восьмичасовые переговоры делегаций США и РФ. Стороны не пришли к единому мнению, в том числе по поводу вопроса вступления Украины в НАТО. Об этом сообщает издание Reuters.

Женевская встреча стала основным раундом переговоров представителей России и США, о которых ранее договорились президенты этих государств. Также это мероприятие стало началом недели международных переговоров Запада и РФ. Основная тема — ультиматумы России, касающиеся требования не расширять присутствие НАТО, в том числе на территории Украины.

"Мы были тверды… в отказе от предложений по безопасности, которые просто не подходят Соединенным Штатам", — прокомментировала заместитель госсекретаря США Венди Шерман.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия требуют железобетонные гарантии от США касательного того, что Украина и Грузия никогда не станут членами НАТО.

"Мы подчеркиваем, что для нас это совершенно обязательно - удостовериться, что Украина никогда не станет членом НАТО. Мы хотели бы, чтобы на мадридском саммите НАТО формула, принятая бухарестским саммитом в 2008 году, была бы отозвана и заменена на следующее: "Украина и Грузия никогда не станут членами Североатлантического альянса", — заявил Рябков.

В свою очередь Шерман подчеркнула, что США не позволят никому захлопнуть политику открытых дверей НАТО.

"Мы не откажемся от двустороннего сотрудничества с суверенными государствами, которые хотят сотрудничать с США, и мы не будем принимать решения об Украине без Украины, о Европе без Европы или о НАТО без НАТО", — констатировала заместитель госсекретаря США.

Кроме того, во время переговоров представители США напомнили России о 100 000 российских солдат, находящихся у границы с Украиной. Американская сторона в который раз отметила угрозу вторжения России в Украину.

На это Рябков ответил: "Никаких планов "напасть" на Украину у нас нет и быть не может, а все мероприятия по подготовке войск осуществляются на нашей территории".

Несмотря на большие разногласия во многих вопросах, Шерман подытожила, что Вашингтон готов обсуждать с Россией вопросы размещения ракет и проведения военных учений в Европе "на обоюдной основе".

Обсуждение некоторых тем оставили на заседание совета Россия - НАТО в Брюсселе 12 января и заседание постоянного совета ОБСЕ в Вене 13 января.

Стоит отметить, что НАТО ранее отвергли предложение Кремля дать гарантии нерасширения альянса. Как заявлял генсек Йенс Столтенберг, НАТО "никогда не пойдет на компромисс ни в отношении безопасности своих союзников, ни в отношении права каждой страны, включая Украину, решать свою собственную судьбу".

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