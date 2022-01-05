НАТО проведет встречу с Украиной перед переговорами с Россией

В Североатлантическом альянсе созвали заседание Комиссии Украина-НАТО за два дня до встречи с Россией по Украине и безопасности в Европе. О проведении заседания сообщили глава МИД Дмитрий Кулеба и пресс-служба альянса.

Так, в понедельник, 10 января, генеральный секретарь Йенс Столтенберг примет министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу, который также примет участие в заседании Комиссии НАТО-Украина на уровне послов под председательством Столтенберга.

"Никаких решений об Украине без Украины. 10 января буду в Брюсселе на заседании Комиссии Украина-НАТО. Это часть масштабных дипломатических усилий по сдерживанию российской агрессии", – рассказал Кулеба в Twitter.

Два дня спустя, 12 января, запланировано проведение Совета Россия-НАТО, который Столтенберг созвал после выдвижения Кремлем так называемых "гарантий безопасности" и требования нерасширения НАТО.

Кроме того, из-за наращивания военной мощи России в Украине и на ее границах 7 января Североатлантический совет соберется на внеочередное заседание на уровне глав МИД.

Напомним, что 30 декабря состоялся телефонный разговор президента США Джозефа Байдена с российским президентом Владимиром Путиным, во время которого обсудили эскалацию напряженности на границе с Украиной.