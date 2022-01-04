Обсудят Украину: глава НАТО Столтенберг назначил специальную встречу с Россией

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг запланировал на следующую неделю (10-14 января) специальную встречу с послами союзников и высших должностных лиц России. Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на официальное заявление Столтенберга.

Причина переговоров — стремление к диалогу для предотвращения открытого военного конфликта на территории Украины.

Обеспокоенный наращиванием российской военной мощи возле границы с Украиной, альянс в течение нескольких месяцев добивался проведения заседания Совета Россия-НАТО, но этот форум, похоже, оказался под угрозой из-за шпионского спора в октябре, пишет Reuters.

Заседание совета состоится в Брюсселе 12 января после того, как официальные лица США и России проведут переговоры по безопасности 10 января в Женеве.

"Любой диалог с Россией должен вестись на основе взаимности, учитывать озабоченность НАТО по поводу действий России... и проходить в консультации с европейскими партнерами НАТО", — сказал представитель НАТО.

Из-за наращивания военной мощи России на временно оккупированных территориях Украины и возле украинско-российской границы в НАТО решили провести внеочередное заседание 7 января.

"Министры иностранных дел стран НАТО обсудят наращивание военной мощи России в Украине и вокруг нее, а также более широкие вопросы европейской безопасности. Заседание пройдет под председательством генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга", - говорится в сообщении альянса.

Москва требует гарантий, что НАТО остановит свое расширение на восток и прекратит военное сотрудничество с Украиной и Грузией, которые имеют территориальные споры с Россией.

Россия даже разработала проекты соглашений с НАТО и отдельно с США о взаимных гарантиях безопасности, первое из которых предусматривает прекращение дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет Украины.

В НАТО отвергли предложенные Кремлем "гарантии безопасности" в Европе. Столтенберг подчеркнул, что Украина является суверенным государством и имеет право защищать себя согласно Уставу ООН.