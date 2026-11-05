Прибыль авиакомпании Emirates упала почти втрое из-за войны на Ближнем Востоке

Чистая прибыль авиационного холдинга Emirates Group за первое полугодие финансового года упала на 66% из-за боевых действий на Ближнем Востоке и резкого подорожания нефти, ударившихся по крупнейшему международному авиаперевозчику мира.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

За шесть месяцев, завершившихся 30 сентября, посленалоговая прибыль Emirates составила 3,6 миллиарда дирхамов (примерно 1 миллиард долларов). Это на 66% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда этот показатель достигал 10,6 миллиарда дирхамов.

Председатель совета директоров и главный исполнительный директор авиакомпании шейх Ахмед бин Саид Аль Мактум заявил, что эти полгода стали крайне тяжелыми для бизнеса из-за беспрецедентных вызовов в регионе и высокой стоимости горючего.

Влияние боевых действий на перелеты

Военный конфликт с участием Ирана заставил Emirates отменить тысячи рейсов, срочно перестраивать международную маршрутную сеть и в отдельных случаях возвращать в хаб в Дубае полупустые самолеты, поскольку пассажиры избегали перелетов через регион. Кроме того, Международный аэропорт Дубая на определенный период полностью приостанавливал работу.

Показатели компании за предыдущий финансовый год, закончившийся в марте, также оказались ниже прогнозов, в результате чего работникам насчитали меньшие бонусы.

В настоящее время компания восстановила уже 91% своей довоенной сети маршрутов. В то же время опасения по поводу повторных ударов США и Израиля по территории Ирана и угроза расширения войны продолжают сдерживать прогнозы для всех авиаперевозчиков Персидского залива. Несмотря на это руководство группы отмечает, что заходит во второе полугодие со сдержанным оптимизмом благодаря солидному денежному запасу.

Напомним, ранее сообщалось, что акции авиакомпаний обрушились, а авиабилеты подорожали в 6–7 раз из-за войны с Ираном. Из-за обострения конфликта США и Израиля с Ираном цены на нефть превысили $100 за баррель. Это привело к бешеному скачку стоимости авиабилетов: цены на прямые рейсы из Сеула в Лондон поднялись с $564 до $4 359 за неделю. Одновременно акции авиакомпаний в мире резко упали.