Иран отменил все авиарейсы в Объединенные Арабские Эмираты из-за новых санкций США

Иранские авиакомпании прекратили выполнение полетов в Объединенные Арабские Эмираты на фоне ужесточения американских санкций.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

По заявлению Управления гражданской авиации Ирана, все рейсы в ОАЭ были отменены по состоянию на север среды по местному времени, о чем сообщило полуофициальное Иранское студенческое информационное агентство.

В расписаниях на четверг уже не было зафиксировано никаких перелетов между аэропортами Дубая и главным иностранным хабом Тегерана - Международным аэропортом Имама Хомейни.

В то же время Генеральное управление гражданской авиации ОАЭ и авиационное ведомство Дубая пока воздерживаются от официальных комментариев по поводу ситуации с иранскими рейсами.

Влияние американских санкций

Новые санкции создают серьезные риски вторичных ограничений для операторов иностранных аэропортов, а также компаний, обеспечивающих заправку и наземное обслуживание воздушных судов иранских перевозчиков.

Ранее агентство Tasnim информировало о прекращении приема иранских самолетов в воздушных гаванях Багдада и Маската, а авиакомпания Mahan Air на прошлой неделе объявила о бессрочной приостановке полетов в Турцию и Оман из-за соответствующих директив местных властей.

Изоляция воздушного пространства

На сегодняшний день лишь несколько гражданских авиационных служб в странах, имеющих воздушное сообщение с Ираном, официально ввели полный запрет на полеты иранских перевозчиков, в том числе Грузия и Азербайджан.

Массовая отмена рейсов еще глубже изолирует страну и критически ограничивает ее зарубежные сообщения.

Следует отметить, что количество иностранных авиакомпаний с регулярными маршрутами в Иран сократилось еще до начала масштабного военного конфликта в феврале, что заставило большинство зарубежных перевозчиков полностью приостановить полеты в этом направлении.

Напомним, США ввели дополнительные санкции против Ирана. Ужесточение давления происходит через шесть месяцев после начала военной кампании Вашингтона против Ирана.

Ранее Трамп пригрозил огромными финансовыми последствиями для банков, предприятий и правительств любых стран, оказывающих помощь Тегерану. Он пообещал "экономическую войну и изоляцию беспрецедентного масштаба" .