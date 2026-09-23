Ryanair сокращает зимние рейсы из-за цен на топливо: куда перенаправят самолеты

Крупнейшая в Европе бюджетная авиакомпания Ryanair готовится к значительным изменениям в своем расписании на низкие зимние месяцы из-за нестабильности цен на топливо и риска отрасли. Руководство приняло решение продолжать сокращать частоту рейсов, чтобы минимизировать финансовые потери.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

Кроме того, компания будет активно перенаправлять свои мощности на те рынки, где действуют более низкие сборы, в частности в Италию и Скандинавию.

Несмотря на зимние ограничения, ирландский лоукостер анонсировал масштабное расписание для Великобритании, включающее 435 маршрутов, среди которых более 20 новых направлений, в том числе три вылета из Станстеда и 18 из других британских аэропортов.

Во время пресс-конференции в Лондоне генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири подверг резкой критике британские налоги на посетителей, назвав их доходную политику токсичной для туристической сферы. Он подчеркнул, что другие европейские страны сознательно сокращают подобные затраты на развитие отрасли.

Отдельную волну возмущения вызвала идея разрешить местным властям вводить дополнительный налог на гостиницы. По мнению главы авиакомпании, подобная инициатива глупа, обречена на провал и способна окончательно взорвать конкурентоспособность Великобритании.

Рыночная ситуация остается напряженной из-за более дорогого авиатоплива и умеренного потребительского спроса, из-за чего перевозчики вынуждены снижать тарифы ради стимулирования бронирований.

Недавно Ryanair уже была вынуждена скорректировать свой годовой целевой показатель пассажиропотока. Хотя с августа компания фиксирует определенное возобновление цен на билеты после длительного спада, отрасль в целом вынуждена уменьшать объемы из-за нефтяных рисков.

Напомним, ранее гендиректор авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири выражал оптимизм по поводу возможной нехватки авиатоплива в Европе. Тогда цена на нефть уже пересекла отметку в $100 за баррель. Руководство авиакомпаний открыто предупредило: рост расходов на топливо будет переведен на плечи пассажиров из-за повышения стоимости билетов.