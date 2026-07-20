Рост цен на нефть бьет по авиакомпаниям: прибыль Ryanair упала на треть

Прибыль крупнейшего европейского лоукостера Ryanair за первый финансовый квартал снизилась на 34% до €538 млн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (€820 млн). Главными причинами финансовых потерь стали удорожание нефти и авиатоплива в результате эскалации войны в Иране, а также падение спроса со стороны пассажиров.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает R euters.

20 июля акции Ryanair упали на 6% до отметки в €24,36. Падение стоимости ценных бумаг также зафиксировали у конкурентов: Wizz , Lufthansa , IAG и Air France KLM .

Причины падения прибыли

"Цена на наше 20% нехеджированное топливо удвоилась за квартал, а тарифы упали на 6%, главным образом мы считаем, что это связано с влиянием конфликта на Ближнем Востоке", — пояснил главный исполнительный директор компании Майкл О'Лири.

Согласно отчету лоукостера, выторг вырос незначительно - на 0,9%, до €4,38 млрд (против €4,34 млрд годом ранее), тогда как операционные расходы увеличились на 11% - до €3,81 млрд с €3,42 млрд. В целом Ryanair перевезла 61,3 млн пассажиров, что на 5,9% превышает показатель в прошлом году (57,9 млн).

В настоящее время ирландская авиакомпания имеет защиту на 80% своих потребностей в топливе до конца марта по фиксированной цене $67 за баррель, в то время как рыночные пиковые цены достигали около $150 за баррель. Финансовый директор Нил Сорахан отметил, что Ryanair успел закачать 15% топливных потребностей в год, который завершится в марте 2028 года, по цене $85 за баррель во время временного прекращения огня между США и Ираном.

Руководство Ryanair прогнозирует, что текущее снижение тарифов временное. В зимний период ожидается сокращение мощностей европейской авиации из-за закрытия и банкротства финансово нестабильных авиакомпаний. Дополнительным фактором консолидации рынка могут стать продажи британского конкурента easyJet , что изменит баланс сил в Европе и приведет к росту стоимости проезда в будущем.

Напомним, в апреле гендиректор авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири выражал оптимизм в отношении о возможной нехватке авиатоплива в Европе. Тогда цена на нефть уже пересекла отметку в $100 за баррель. Руководство авиакомпаний открыто предупредило : рост расходов на топливо будет переведен на плечи пассажиров из-за повышения стоимости билетов.