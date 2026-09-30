В центре Киева продают офис российского пропагандиста: какая цена (ФОТО)

Конфискованный офис российского пропагандиста Артемия Лебедева в центре Киева выставили на торги за 14149700 грн.

Как пишет Dilo, сообщает Фонд государственного имущества Украины.

Отмечается, что торги пройдут 8 октября 2026 года в системе Prozorro. Продажи, а стартовая цена национализированной недвижимости в центре столицы составляет 14 149 700 грн.

Об активе

Актив включает в себя двухуровневое помещение на улице Саксаганского, где годами функционировал офис киевского филиала студии российского пропагандиста.

Квартира расположена в доме, являющемся памятником архитектуры местного значения.

Общая площадь – 193,2 кв. м, где open-space занимает площадь более 110 кв. м. В помещении есть 3 кабинета, кухня, 2 санузла, 3 балкона с панорамным видом на центр Киева.

Помещение полностью обустроено под работу офиса, коворкинга, IT-хаба или креативного пространства, а также может использоваться как просторное жилье.

Имущество было оформлено через оффшорную компанию с Британских Виргинских островов.

В ФГИУ отметили, что еще это повторные торги, поскольку предыдущие не привели к заключению соглашения.

На первом аукционе не были зарегистрированы участники, а при повторной попытке (с дисконтом 50%) победитель был дисквалифицирован из-за несоответствия пакета документов требованиям законодательства.

Недвижимость была взыскана в доход государства по решению Высшего антикоррупционного суда.

В ФГИ подчеркнули, что все средства от продажи санкционного и конфискованного имущества направят в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии и будут работать на восстановление Украины.

Ранее ФГИУ провел онлайн-аукцион по приватизации санкционной квартиры, принадлежавшей российскому пропагандисту Артемию Лебедеву. За 13,5 млн грн жилье приобрела компания "Центр исследований беспилотных систем" – производитель дронов "Генерал Черешня".

Кто какой Лебедев

Лебедев – российский дизайнер, предприниматель и блоггер. Он много лет активно ведет блоги на разных платформах и многократно заявлял, что считает оккупацию и аннексию Крыма справедливой и блестяще проведенной операцией и всячески подчеркивает его российскую принадлежность, считая также исторической ошибкой согласия российских властей на оставление Крыма в составе Украины в 1991 году.

Дом площадью 138 м² на ул. Ярославов Вал в Киеве у Артемия Лебедева конфисковали в 2023 году по решению суда. В январе 2022 года российский дизайнер попал под санкции СНБО за поддержку российской пропаганды против Украины и распространение фейков с 2014 года.

Ранее ФГИУ продал конфискованные поместья Таисии Повалий и Дмитрия Табачника в рамках реализации санкционных активов, в общей сложности получив 205 млн грн.