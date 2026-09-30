Украина и страны-кандидаты получат доступ к единому рынку ЕС

Европейский Союз планирует предложить странам-кандидатам постепенный доступ к единому рынку еще до полноправного вступления в блок. Экономические преимущества будут зависеть от выполнения реформ, соблюдения демократических принципов и стратегической согласованности с ЕС.

Как пишет Dilo, об этом информирует Politico.

ЕС меняет политику расширения

Соответствующие предложения содержатся в проекте документа Европейской комиссии, с которым ознакомилось POLITICO. Речь идет о "постепенной интеграции" в единый рынок, в частности расширение торговых возможностей, участие в исследовательских, инновационных и промышленных программах.

В Еврокомиссии считают, что ранняя интеграция может открыть дополнительные возможности для европейского бизнеса, укрепить производственные цепи и снизить стратегические зависимости. Глубина доступа будет зависеть от того, насколько страны-кандидаты согласуют свое законодательство с нормами ЕС и обеспечат его исполнение.

Доступ будет зависеть от реформ

Экономические преимущества не будут безусловными. Страны-кандидаты должны согласовываться с внешнеполитическими и приоритетами безопасности ЕС.

В частности, в чувствительных секторах доступ к европейскому рынку будет включать сотрудничество в сфере контроля за инвестициями, экспортом, исполнением санкций и защитой технологий. Если страна не будет выполнять соответствующие обязательства, участие в программах или доступ к отдельным возможностям могут приостановить или отозвать.

Среди сфер, в которых ЕС рассматривает углубление сотрудничества - полупроводники, квантовые технологии, биотехнологии, искусственный интеллект и космическая отрасль.

В то же время, постепенная интеграция не должна заменить полноправное членство. В Еврокомиссии отмечают, что конечной целью для стран-кандидатов остается вступление в ЕС после выполнения необходимых реформ.

Украина может получить "дорожную карту"

В рамках нового подхода Украина, Молдова, Албания и Черногория должны получить "дорожные карты", призванные сделать процесс вступления более структурированным и ускорить его. Предложения предполагают определение необходимых реформ и ориентиров для продвижения переговоров.

Еврокомиссия также рассматривает изменения во внутренних механизмах принятия решений, в частности, более широкое применение голосования квалифицированным большинством вместо единодушия. Это должно снизить риск блокирования решений в случае дальнейшего расширения ЕС.

Обсудить будущее расширение Евросоюза и условия для стран-кандидатов лидеры государств-членов планируют на саммите в Брюсселе 15 октября. Отдельную оценку предстоящего процесса расширения Еврокомиссия должна представить 6 октября.

Напомним, на фоне нового эпизода торговой войны с США Канада ведет переговоры с Европейским Союзом и планирует присоединиться к кредиту на 90 миллиардов евро для Украины и объявить сумму взноса до октября.