Заморозка бюджетных расходов не остановит строительство защиты энергообъектов — Агентство восстановления

Решение Правительства о приоритезации бюджетных расходов в условиях финансового дефицита не будет означать автоматическую остановку строительства защитных сооружений на объектах критической инфраструктуры и энергетики. Об этом изданию Dilo сообщили в пресс-службе Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры.

В пресс-службе отметили, что поскольку львиная доля деятельности ведомства приходится на капитальные расходы, решение правительства оказывает непосредственное влияние на его работу. Впрочем, в ведомстве подчеркивают, что это не означает автоматической заморозки всех текущих строек.

"По предварительным оценкам все подрядные организации настроены продолжать выполнение своих договорных обязательств и продолжать работы на всех объектах", — сообщили в пресс-службе.

В настоящее время ведомство осуществляет аудиторскую приоритезацию всех активных портфелей. Совместно с Минфином прорабатывается возможность привлечения минимально необходимого финансирования для проектов, критичных для:

Обороноспособность государства;

функционирование критической инфраструктуры;

Жизнеобеспечение населения.

Главная задача Агентства на данном этапе – максимально эффективное использование имеющихся финансовых ресурсов с сохранением непрерывности работ на стратегических участках.

Что такое Агентство восстановления и какие объекты оно строит

Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины было образовано в начале 2023 путем объединения "Укравтодора" и Государственного агентства инфраструктурных проектов. Ведомство отвечает за восстановление критической, транспортной и социальной инфраструктуры, поврежденной в результате боевых действий.

Ключевые направления строительства и восстановления:

Защита объектов энергетики: строительство сооружений физической защиты (первого, второго и третьего уровней) для подстанций "Укрэнерго" и других элементов энергосети от ракетных ударов и дронов;

Транспортная логистика: строительство и капитальный ремонт разрушенных мостов, путепроводов и дорог государственного значения для военных и гуманитарных нужд;

Критические системы жизнеобеспечения: сооружение магистральных водопроводов (в том числе в пострадавших от подрыва Каховской ГЭС регионах), объектов водо- и теплоснабжения;

Пограничная инфраструктура: развитие и модернизация автомобильных пунктов пропуска для увеличения экспортно-импортных потоков;

Социальное и жилищное восстановление: реализация пилотных проектов по комплексному восстановлению полностью разрушенных населенных пунктов.

Что известно о дефиците бюджета

Напомним, 28 сентября 2026 года Кабинет Министров принял решение о временной приоритете расходов для обеспечения сбалансированности государственного и местных бюджетов. Согласно правительственному постановлению, в случае подтвержденного дефицита финансовых ресурсов будут первоначально покрываться:

расходы на национальную безопасность и оборону;

обслуживание государственного и местного долга;

Выплата пенсий, заработных плат, социальных пособий и выплат.

10 сентября министр финансов Сергей Марченко заявил, что из-за дефицита ликвидности правительство уже ограничивает государственные расходы. Менее срочные платежи планировали переносить на декабрь, а строительные программы приостанавливать до появления достаточного финансирования. Ранее также сообщалось, что из-за задержек международной помощи капитальные расходы перенесли на конец года .

Премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что ситуация с государственными финансами уже близка к критической, а Украина рискует потерять значительную часть с $29,5 млрд. запланированного международного финансирования, если Верховная Рада не примет в определенные сроки необходимые законопроекты.

Недавно Министр финансов Сергей Марченко предупредил, что в государственном секторе возможны задержки зарплат, если поступления на единый казначейский счет сократятся.

Из-за дефицита бюджета Украина будет финансировать только три направления : социальные расходы, зарплаты бюджетников и содержание военных.