UA
Запланированное событие 2

НБУ курс:

USD

44,86

+0,05

EUR

50,93

--0,05

Наличный курс:

USD

44,95

44,80

EUR

51,45

51,20

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации

Госбюджет-2027: в парламенте предлагают увеличить госгарантии на оборонные закупки до 60 млрд грн

голосование депутатов, руки
В парламенте предлагается заложить дополнительные средства на производство боеприпасов / Верховная Рада

Комитет Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке рекомендовал принять за основу проект Государственного бюджета на 2027 год. Главным условием поддержки документа стало увеличение расходов на сектор безопасности и обороны до уровня их минимальной реальной потребности.

Как информирует Dilo, об этом сообщается на официальном сайте Верховной Рады.

В частности, в парламенте предлагают увеличить объем государственных гарантий до 60 миллиардов гривен. Из этой суммы до 30 миллиардов гривен будут направлены непосредственно на производство высокоточного вооружения, систем противовоздушной обороны, боеприпасов и авиационной техники.

Кроме того, проект предусматривает существенное увеличение финансирования Министерства обороны, Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Службы безопасности, Главного управления разведки, Государственной службы спецсвязи и других составляющих сил обороны.

Отдельное внимание комитет уделил поддержке военного образования и лучших специалистов.

В частности, поддержан проект распоряжения Председателя Верховной Рады о назначении именных стипендий для курсантов и слушателей военных вузов на 2026-2027 учебный год.

Их получат соискатели образования, демонстрирующие высокие результаты в обучении, научной деятельности и образцовую дисциплину. Также комитет принял решение о благодарности военнослужащих и экспертов за значительный вклад в развитие национальной военной науки.

Напомним, правительство уже заложило 4,885 трлн грн на оборону в проекте госбюджета на 2027 год. Дополнительно, Украина рассчитывает на материально-техническую помощь партнеров в виде оружия, боеприпасов и другого военного оборудования.

Автор:
Татьяна Бессараб

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности