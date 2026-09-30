Госбюджет-2027: в парламенте предлагают увеличить госгарантии на оборонные закупки до 60 млрд грн

Комитет Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке рекомендовал принять за основу проект Государственного бюджета на 2027 год. Главным условием поддержки документа стало увеличение расходов на сектор безопасности и обороны до уровня их минимальной реальной потребности.

Как информирует Dilo, об этом сообщается на официальном сайте Верховной Рады.

В частности, в парламенте предлагают увеличить объем государственных гарантий до 60 миллиардов гривен. Из этой суммы до 30 миллиардов гривен будут направлены непосредственно на производство высокоточного вооружения, систем противовоздушной обороны, боеприпасов и авиационной техники.

Кроме того, проект предусматривает существенное увеличение финансирования Министерства обороны, Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Службы безопасности, Главного управления разведки, Государственной службы спецсвязи и других составляющих сил обороны.

Отдельное внимание комитет уделил поддержке военного образования и лучших специалистов.

В частности, поддержан проект распоряжения Председателя Верховной Рады о назначении именных стипендий для курсантов и слушателей военных вузов на 2026-2027 учебный год.

Их получат соискатели образования, демонстрирующие высокие результаты в обучении, научной деятельности и образцовую дисциплину. Также комитет принял решение о благодарности военнослужащих и экспертов за значительный вклад в развитие национальной военной науки.

Напомним, правительство уже заложило 4,885 трлн грн на оборону в проекте госбюджета на 2027 год. Дополнительно, Украина рассчитывает на материально-техническую помощь партнеров в виде оружия, боеприпасов и другого военного оборудования.