Украине не хватает $75 млрд на оборону в 2027 году

Министерство обороны оценивает общие потребности на 2027 год в $175 млрд против $155 млрд в 2026 году. В проекте госбюджета предусмотрено около $100 млрд, поэтому еще около $70 млрд Украина рассчитывает обеспечить с помощью международных партнеров и поставки вооружения.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По словам первого замминистра финансов Украины Романа Ермоличева, дефицит не обязательно должны закрывать только прямым финансированием. Часть потребностей может быть обеспечена через международные механизмы поставки оружия, в частности, "Рамштайн", PURL и другие программы сотрудничества с партнерами.

"Потребность $70 млрд есть. И здесь разные инструменты должны включаться, в частности, сотрудничество с международными партнерами, чтобы не просто привлекать финансирование, но и разными инструментами, которые работали в течение четырех лет", — сказал Ермоличев.

На оборону в бюджете заложили почти 4,9 трлн.

В проекте госбюджета на 2027 год на сектор безопасности и обороны предусмотрено 4,885 трлн. грн. — на 517,9 млрд. грн. больше, чем в плане на 2026 год с изменениями.

Ермоличев пояснил, что примерно 300 млрд грн по приросту уже учитывают дополнительные расходы на денежное довольствие военных и связанные социальные выплаты. В бюджете на 2026 год эти средства еще не отражены в отдельности.

Расчеты на следующий год при этом не учитывают возможное увеличение численности военных, поскольку этот показатель сложно спрогнозировать.

Правительство также увеличивает денежный резерв. По словам Ермоличева, в общем фонде на 2027 год закладывают 200 млрд. грн. против около 140 млрд. грн., с которыми государство входило в 2026 год.

По данным Минфина, общие расходы проекта бюджета-2027 составляют 7,272 трлн. грн., доходы — 5,648 трлн. грн.

Напомним, правительство уже заложило 4,885 трлн грн на оборону в проекте госбюджета на 2027 год. Дополнительно, Украина рассчитывает на материально-техническую помощь партнеров в виде оружия, боеприпасов и другого военного оборудования.