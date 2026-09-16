Денег нет: в Украине будут финансировать только три сферы из-за дефицита бюджета

Из-за дефицита бюджета Украина будет финансировать только три направления: социальные расходы, зарплаты бюджетников и содержание военных.

Как пишет Dilo, об этом заявила народный депутат от партии "Слуга народа", член Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Ольга Василевская-Смаглюк.

Бюджетный кризис в Украине

По словам нардепки, с 15 сентября в Украине финансируются только три сферы :

социальные расходы,

зарплаты бюджетникам,

содержание военных.

"Денег в бюджете очень мало", - отметила Василевская-Смаглюк, приведя это в качестве аргумента необходимости для Верховной Рады проголосовать ряд "европейских" законов.

При этом, как отмечает нардепка, МВФ не отказался от требования об отмене НДС-льгот для международных посылок стоимостью до 150 евро. Принятие соответствующего законопроекта остается условием для получения Украиной следующего транша.

Правительство уже повторно одобрило пакет законопроектов об посылках и должно снова внести его в парламент. Ожидается, что парламент рассмотрит документы в ближайшее время.

Пока непонятно, какова вероятность принятия законопроекта (с учетом того, что два предыдущих голосования Рада "провалила" ).

Дефицит госбюджета Украины

Украина попросила союзников дополнительно профинансировать около $27 млрд оборонных потребностей, однако в Европейском Союзе хотят сначала получить четкое объяснение, как сформировался дефицит и на что нужны средства.

Сейчас в ЕС пытаются разобраться, откуда возникла гигантская дыра в бюджете и действительно ли Украине нужна вся пригласившаяся сумма. В Брюсселе не понимают, кто отвечает за резкий рост дефицита бюджета.

Премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что ситуация с государственными финансами уже близка к критической, а Украина рискует потерять значительную часть с $29,5 млрд. запланированного международного финансирования, если Верховная Рада не примет в определенные сроки необходимые законопроекты.

Недавно Министр финансов Сергей Марченко предупредил, что в государственном секторе возможны задержки зарплат, если поступления на единый казначейский счет сократятся.