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Бюджетная ситуация в Украине самая плохая с 2022 года – глава Минфина Марченко

Сергей Марченко
Министр финансов Украины Сергей Марченко/mof.gov.ua

Бюджетная ситуация в Украине сейчас самая плохая с 2022 года и начала полномасштабного вторжения. Уже возникли проблемы с ликвидностью, а потребность во внешнем финансировании растет.

Как пишет Dilo, об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в интервью Euronews.

"Мы уже видим некоторые проблемы с ликвидностью, и мы предполагаем определенный дефицит в нашем бюджете. Это значит, что нам, возможно, придется отложить некоторые платежи, не связанные с войной, из-за отсутствия ликвидности. Будут последствия", — сказал министр.

По его словам, приоритетом остаются военные расходы и закупка вооружения. Если Украина не получит необходимое внешнее финансирование, правительству может понадобиться сократить невоенные расходы.

"У нас не было подобной ситуации с 2022 года; мы действительно страдали от недостатка ликвидности. Сейчас мы слишком приближаемся к тому же сценарию, что и в 2022 году", - отметил Марченко.

Дефицит на 2027 год

Министр сообщил, что во время подготовки нового бюджета правительство исходит из предположения, что война будет продолжаться в 2027 году. Украина должна найти $32,6 млрд для покрытия прогнозируемого дефицита финансирования.

Марченко также призвал европейские страны рассмотреть возможность использования замороженных активов. Речь идет примерно о $300 млрд активов РФ.

По словам министра, украинское предложение предусматривает изменение ответственности за эти активы, которые должны снизить юридические риски для Бельгии и Euroclear.

"Мы хотим обсудить это; план создает новые условия, при которых судебные споры с Россией не являются обязанностью Бельгии, а общей ответственностью 27 стран", - сказал Марченко.

Напомним, Министерство финансов Украины разрабатывает проект государственного бюджета на 2027 год, исходя из предположения, что война будет продолжаться. Предварительно непокрытый дефицит финансирования, который необходимо будет привлечь, оценивается в 32,6 миллиарда долларов США.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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