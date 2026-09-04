Украина рассчитывает госбюджет на 2027 год с непокрытым дефицитом в $32,6 млрд

Министерство финансов Украины разрабатывает проект государственного бюджета на 2027 год, исходя из предположения, что война будет продолжаться. Предварительно непокрытый дефицит финансирования, который необходимо будет привлечь, оценивается в 32,6 миллиарда долларов США.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на интервью министра финансов Сергея Марченко телеканала Euronews.

По словам главы Минфина, базовая ежегодная потребность страны во внешнем финансировании остается на уровне около 50 миллиардов долларов США, а оценка непокрытой потребности в 32,6 млрд долларов полностью совпадает с расчетами Международного валютного фонда.

Министр подчеркнул, что из-за резкого усиления российских атак в августе и ударов по логистике Украина слишком приблизилась к ситуации дефицита ликвидности образца 2022 года и ожидает очень сложной зимы.

Новый план использования активов РФ для покрытия дефицита

Для преодоления финансовых вызовов Сергей Марченко призвал европейских министров подойти к решению творчески и поддержать обновленный украинский план использования примерно 300 миллиардов долларов замороженных российских активов:

Уменьшение рисков для Euroclear: план содержит новые элементы для снижения юридических рисков для правительства Бельгии и депозитария Euroclear, владеющего этими активами;

Общая ответственность: инициатива предусматривает перераспределение ответственности так, чтобы судебные споры с Россией были не обязанностью только Бельгии, а общей ответственностью всех 27 стран Европейского Союза.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Украина согласовала с миссией МВФ план финансирования на 2026-2027 годы. В ходе встречи в Киеве стороны обсудили финансовые потребности государства и подготовку сбалансированного проекта государственного бюджета на 2027 год.