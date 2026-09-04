Україна розраховує держбюджет на 2027 рік із непокритим дефіцитом у $32,6 млрд

Міністерство фінансів України розробляє проєкт державного бюджету на 2027 рік, виходячи з припущення, що війна триватиме. Попередньо непокритий дефіцит фінансування, який необхідно буде залучити, оцінюють у 32,6 мільярда доларів США.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на інтерв'ю міністра фінансів Сергія Марченка телеканалу Euronews.

За словами очільника Мінфіну, базова щорічна потреба країни у зовнішньому фінансуванні залишається на рівні близько 50 мільярдів доларів США, а оцінка непокритої потреби у 32,6 млрд доларів повністю збігається з розрахунками Міжнародного валютного фонду.

Міністр підкреслив, що через різке посилення російських атак у серпні та удари по логістиці Україна надто наблизилася до ситуації дефіциту ліквідності зразка 2022 року й очікує дуже складної зими.

Новий план використання активів РФ для покриття дефіциту

Для подолання фінансових викликів Сергій Марченко закликав європейських міністрів підійти до рішення творчо та підтримати оновлений український план щодо використання приблизно 300 мільярдів доларів заморожених російських активів:

Зменшення ризиків для Euroclear: план містить нові елементи для зниження юридичних ризиків для уряду Бельгії та депозитарію Euroclear, який володіє цими активами;

Спільна відповідальність: ініціатива передбачає перерозподіл відповідальності так, аби судові суперечки з Росією були не обов'язком лише Бельгії, а спільною відповідальністю всіх 27 країн Європейського Союзу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Україна узгодила з місією МВФ план фінансування на 2026–2027 роки. Під час зустрічі в Києві сторони обговорили фінансові потреби держави та підготовку збалансованого проєкту державного бюджету на 2027 рік.