Країни ЄС відновили план передачі Україні €200 млрд російських активів

Коаліція держав Європейського Союзу, серед яких Швеція, Нідерланди, Польща та Іспанія, закликає Європейську комісію відновити роботу над механізмом використання знерухомлених суверенних активів РФ для фінансування України на тлі зростання ризиків нової бюджетної кризи в Києві.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Financial Times.

Йдеться про понад €200 млрд активів Центробанку РФ, заблокованих на території блоку в межах санкцій. Спільний лист із вимогою розробити альтернативні юридичні та технічні механізми, які дозволять обійти вето Бельгії, планують надіслати виконавчому органу ЄС 27 серпня.

За словами міністерки закордонних справ Швеції Марії Мальмер Стенергард, настав час для нової дискусії щодо подальшого використання заморожених російських коштів, оскільки це є справедливим і раціональним способом забезпечити захист України та всієї Європи.

Пошук альтернатив та позиція Бельгії

Попередній план прямого використання тіла російських активів зазнав невдачі минулої зими через опір Бельгії, де в депозитарії Euroclear зберігається їхня переважна частина. Брюссель побоювався юридичної відповідальності, необхідності самостійно компенсувати кошти в разі судових позовів від Москви та негативного впливу на фінансові ринки.

Як альтернативу торік у грудні було поспіхом погоджено виділення Україні кредиту на €90 млрд під гарантії бюджету ЄС. Крім того, з 2024 року прибутки від знерухомлених коштів у Euroclear спрямовують на обслуговування окремого кредиту розміром до €50 млрд. Проте європейські столиці зазначають, що цих ресурсів недостатньо для покриття дефіциту під час щоденних ракетних обстрілів.

Дискусії навколо бюджету ЄС

Новий заклик до використання російських активів збігається з початком обговорення наступного семирічного спільного бюджету Євросоюзу.

Дипломати вважають, що залучення заморожених активів РФ допоможе зняти додаткове навантаження з бюджетів країн-членів блоку та забезпечить довгострокову підтримку оборони України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Euroclear, де зберігаються заморожені російські активи, подав до суду на Центробанк РФ. Бельгійський депозитарій вимагає визнати недійсним рішення російського суду, яким його зобов'язали виплатити 220 млрд євро.