Україна отримає 1,4 млрд євро на оборону з російських активів

Європейський Союз спрямує Україні 1,4 млрд євро, отриманих від заморожених російських активів. Кошти використають для посилення оборони та зміцнення стійкості держави.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на прем’єр-міністра України Сергія Корецького.

Корецький наголосив, що відповіддю на російські атаки має стати подальше посилення України, а Росія повинна платити за скоєні злочини.

Детальний розподіл коштів, механізм їхнього спрямування та строки надходження прем’єр-міністр не уточнив.

Раніше Кабінет міністрів затвердив порядок використання коштів Європейського Союзу, залучених у межах спеціальної позики на підтримку оборонно-промислової спроможності України у 2026–2027 роках.